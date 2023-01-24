300 فارس وفارسة في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن مشاركة أكثر من 300 من أفضل الفارسات والفرسان في جميع أنحاء العالم، ضمن منافسات النسخة العاشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، وستشهد البطولة تقديم أكبر جوائز إجمالية في تاريخ البطولة. وتعد البطولة واحدة من أبرز المسابقات المرموقة في عالم الفروسية على المستوى الدولي، وتقام منافسات هذا العام من 26 إلى 29 يناير، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.

يشارك في البطولة أكثر من 300 فارسة وفارس، وسيتنافسون أثناء ركوب أكثر من 330 جواداً، يتنافسون ضمن 6 فئات، مقسمين على 20 شوطاً على مدار الأربعة أيام، بهدف إحراز جوائز البطولة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 800 ألف درهم إماراتي، التي تعد الأعلى في تاريخ الحدث، وذلك احتفالاً بتنظيم النسخة العاشرة.

تم الكشف عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي أقيم في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بحضور الدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وشمسة الهنائي رئيس قسم الإعلام في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد السويدي المدير التنفيذي في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد الناخي نائب رئيس لجنة قفز الحواجز ومساعد المدير الفني للبطولة، وسلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.

تطور

من جهتها، قالت الدكتورة أمنيات الهاجري: «منذ تنظيم النسخة الأولى من الحدث في عام 2013، فإن البطولة تشهد تطوراً متواصلاً عاماً بعد عام، وأصبحت البطولة الآن واحدة من أبرز الأحداث الرئيسة بالنسبة لأكاديمية فاطمة بنت مبارك، وروزنامة الفعاليات الرياضية الرئيسة في أبوظبي أيضاً».

وأضافت: «يدل تنظيم النسخة العاشرة من البطولة، على المستوى المتطور الذي وصلت إليه المنافسات، حيث ساهمت في تقدم الرياضة، وأتاحت الفرص للاعبات من جميع الأعمار والجنسيات، للمشاركة ضمن منصة عالمية، وتحقيق النجاح، ونأمل أن تسهم مشاركتهن في إلهام جيل الشباب للسير على خطاهن.

تراث

وأكدت شمسة سيف الهنائي، أن مجلس أبوظبي الرياضي، يدعم كل بطولات الفروسية، التي تعبر عن تراث الإمارات، وتعكس تميز فرسانها في كل المحافل الإقليمية والدولية، ومن أهمها بطولة فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز، التي وصلت إلى عامها العاشر. وقالت: يتم التنافس خلال البطولة في 20 شوطاً، ومن خلال 6 فئات مختلفة للمسابقة، وتبلغ قيمة جوائز البطولة 800 ألف درهم، بعد قرار زيادة الجوائز المالية، احتفالاً بمرور 10 سنوات على انطلاقها، والوصول إلى النسخة العاشرة هذا العام.

مشاركة

وقال أحمد السويدي: «يسعد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بوجوده بينكم، والمشاركة في هذا الحدث، الذي هو امتداد للتعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التي تعد أكبر صرح رياضي يخدم رياضة المرأة في الدولة والمنطقة، بل ويصل إلى العالم، وتعد بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، إحدى المنصات المتميزة التي تقدم من خلالها الأكاديمية الميدان الدولي المثالي لدعم الفارسات المحترفات».

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