مباراتان في كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقود الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات، اليوم، بطموح تحقيق الفوز الثاني بمواجهة فريق إيه إم بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، ومنح فريقها بلوغ نصف نهائي مبكر لبطولة كأس دبي الفضية للبولو 2023، والتي تعود مبارياتها مجدداً بعد يومين من الراحة، حيث من المقرر أن تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، مباراتين، الأولى تجمع بين فريق بنجاش وفريق ذئاب دبي كافو، فيما تجمع الثانية بين فريق الإمارات وفريق إيه إم.

المباراة الأولى التي تجمع فريقي بنجاش وذئاب دبي كافو، وستكون مهمة للفريقين لأن فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش يلعب أولى مبارياته ليعلن عن نفسه من جديد ضمن المنافسين على اللقب وهو يضم نخبة من اللاعبين المميزين الذين تعاقد معهم خصيصاً للبطولة. وفي نفس الوقت سيسعى فريق ذئاب دبي كافو للفوز لتضميد جراحه لتعويض خسارته أمام فريق الإمارات الذي قسا عليه بفوز عريض 13 هدفاً مقابل 5 أهداف وهي هزيمة ثقيلة لن يستطيع فريق آخر أن يحققها في البطولة.

أما المباراة الثانية فستجمع بين الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق «إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم وبالتأكيد تنشد قائدة فريق الإمارات والذي قدم مستوى متميزاً وحقق فوزاً عريضاً على ذئاب دبي كافو، ويسعى لتحقيق الفوز الثاني، لكي تضمن التأهل إلى المرحلة الثانية أي نصف النهائي، فيما يحاول فريق إيه إم بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم أن يستجمع قواه ويستفيد من خطئه الفادح في مباراته الافتتاحية، والذي حمله خسارته المباراة بعد أن ظل متقدماً طوال المباراة على فريق الحبتور ثم هدأ في الدقائق الأخيرة ليخطف منافسه الفوز.

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