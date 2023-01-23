اختتام منافسات بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

المصدر: وام

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اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الثالثة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، والتي حفلت بمنافسات قوية تميزت بتقارب المستويات بين الخيول المشاركة، وتقاسم المرابط للألقاب ال 18 في البطولة.

وأقيمت المنافسات التي استمرت 5 أيام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بمشاركة قياسية تصل إلى 575 جوادا من أجود السلالات، تعود لنحو 323 مالكاً.

وشهد الختام سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية مدير البطولة، وخليفة النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لإسطبلات الأريام، وعدد كبير من ملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة.

واستهلت المهرة "جنين الفراس" لفراس فؤاد مشعل، الفعاليات بحصولها على اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تاركة اللقب الفضي للمهرة "كنوز الباهية" لسلمى محمد سيف آل علي، فيما حصلت على اللقب البرونزي "الجزائرية" لهيثم بن فريش الكندي.

وذهب اللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات للمهرة "جيه ام اتش هاجر" لجمعة الشميلي، وحازت على اللقب الفضي "اتش اي اس فايزة " لمحمد سلمان أنور شودري، فيما حصلت على اللقب البرونزي "بيترا بي اتش ام" لعلي غانم بن هميلة.

وتوشحت بلقب الأفراس "دي غنيمة" لمربط الجواهر، وتلتها في المركز الثاني "جازيل بي اتش ام" لعلي غانم بن هميلة التي حصلت على اللقب الفضي، فيما نالت البرونز "ام في ايه امبريال ميست" لصالح علي عبد الرحمن الطنيجي.

وأحرز اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة "شرار الياه " لمربط الياه، ونال اللقب الفضي "ع ج اريان" لفضل عباس حسين الجمري، وكان اللقب البرونزي من نصيب " أسد الباهية" لحمد مبارك عبيد المنصوري.

وحصد اللقب الذهبي للأمهار عمر 2 و3 سنوات، "لامار بي اتش ام" لسيف علي راشد المزروعي، تاركا الوصافة واللقب الفضي للمهر "أم منذر " لمنصور سعيد عزان المزروعي، وحصل على البرونز "سراب المها" لمربط المها.

وانتزع " ربدان آر" لمحمد هيثم بن فريش الكندي، اللقب الذهبي للفحول، وحل في المركز الثاني ونال الفضية " دي يسال" لعلي راشد مطر النيادي، فيما حصل على البرونز "جي اس اوسكار" لمربط النور.

ونالت المهرة "عجايب المنهل" لفهد سالم الزعابي، كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، فيما نال جائزة أفضل 5 عارضين كل من أحمد حمد اليماحي، وسلطان عبد الله الرئيسي، ومحمد بخيت الحفيتي، وأحمد محمد الكتبي، ومحمد سعيد الزعابي.

وتوجه سعادة محمد الحربي، بالشكر والتقدير الى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للبطولة دعماً لملاك ومربي الخيل العربية بصورة عامة، و بمنطقة الظفرة بصورة خاصة.

وقال إن النسخة الثالثة لبطولة الظفرة تعتبر واحدة من أكبر البطولات في العالم من حيث عدد الخيل المشاركة (575) خيلا، وعدد الملاك والمرابط المشاركة (323) مالكا، ومن حيث جودة الخيل المشاركة، مع وجود تأهيل للمشاركة بالبطولة من الأول إلى العاشر.. مشيدا باختيار مكان البطولة واستخدام الدروع المقدمة وهي صناعة وطنية من تراث دولة الإمارات.

وأوضح أن نسبة الفائزين في البطولة من الملاك بلغت 70% من المشاركين وهي نسبة عالية جدا، خاصة أن الهدف من مثل هذه البطولات هو دعم الملاك والمربين، كما أن نسبة الخيول الفائزة بلغت 62%، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعني أن معظم المشاركين فائزون.

ووجه الحربي الشكر إلى مربط دبي لتقديمه شبوتين من الفحلين العالميين "اف ايه الرشيم" و"دي سراج" للفائزين في منافسات الأفراس والمهرات.

من جانبه أكد خليفة النعيمي أن بطولة الظفرة في نسختها الثالثة حققت نجاحا كبيرا يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها منذ انطلاقتها، وأن هذا النجاح لم يأت من فراغ بل من الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وحرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، راعي البطولة، على دعم الخيول العربية الأصيلة عبر تشجيع الملاك والمربين.

وأوضح أن البطولة شهدت تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة من ناحية عدد الخيول المشاركة، كما شهدت ايضا ارتفاع عدد المشاركين من الملاك والمربين من منطقة الظفرة.

وقال النعيمي: "البطولة تميزت أيضا بالجودة العالية للخيول المشاركة، حيث شاهدنا خلال المنافسات أن الشوط الواحد يوجد به أكثر من 10 خيول تفوق معدلاتها 90 نقطة، كما تجاوز معدل صاحبة المركز الخامس في شوط فئة الأفراس 92 نقطة".





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