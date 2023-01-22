الجواد «أوزن لاير» بطل «رماح» في سباقات العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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انتزع الجواد «أوزن لاير» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، لقب رماح في الشوط الثالث والذي انطلق لمسافة 2000 متر، تكافؤ، وذلك في سادس سباقات المضمار العيناوي بالموسم والذي أقيم مساء أول من أمس، بحضور محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف سباقات العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعدد كبير من الجمهورعشاق سباقات الخيول. وشهد الشوط الثالث تنافساً محتدماً وإثارة مستمرة حبست الأنفاس حتى آخر متر قبل أن ينتزع الجواد البطل بأشراف عبدالله الحمادي، وقيادة باتريك كوسجراف، اللقب بفارق ضئيل قدر بجزء من الرأس، وبزمن قدره 02:21:13 دقيقة.

ضرغام

توج المهر «ضرغام» لخلفان القبيسي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الأول للخيول المبتدئة والذي انطلق لمسافة 1400 متر، وركض المهر الأشقر بأشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، برشاقة في الأمتار الأخيرة ليتصدر السباق بفارق 4 أطوال عن أقرب ملاحقيه وبزمن قدره 01:38:72 دقيقة.

بطل المهجنة

وخطف الجواد «برانويل» لجمعة الجنيبي، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، لقب مزيد في الشوط الثاني للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر تكافؤ، ونجح الجواد البطل في تجاوز منافسيه ليتمكن من الوصول أولا إلى خط النهاية، بفارق 2.5 طول وبزمن قدره 02:06:18 دقيقة، وحقق كلا من المدرب والفارس الثنائية بعد فوزهما في الشوط الأول.

سنان

وفاز الجواد «سنان» لأبوظبي ريسنج، وإشراف نسرين محجوب، وقيادة باتريك كوسجراف، بلقب فلج هزاع في الشوط الرابع والرئيس بالأمسية لمسافة 2000 متر، ولم يجد الجواد الأشقر، صعوبة تذكر في تخطي منافسيه بمسافة مريحة بلغت 4 أطوال ليفوز باللقب بزمن قدره 02:18:17 دقيقة.

ثنائية الوطنية

كما حققت خيول اسطبلات الوطنية، بإشراف المدرب هلال العلوي، الثنائية في الأمسية، والتي بدأها المهر «مادور» بقيادة كونور بلينز، والذي اكتسح منافسيه في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، ليحصد لقب عود التوبة بفارق كبير بلغ 6.5 أطوال عن صاحب المركز الثاني، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 02:05:34 دقيقة، وأكمل المهر الرمادي «جو ستار» تحت قيادة تاج أوشي، الثنائية بفوزه بلقب شعبية الروضة في الشوط السادس لمسافة 1800 متر، بفارق 3.25 طول عن ملاحقه المباشر، وبزمن قدره 02:04:36 دقيقة.

كما انتزع الجواد «برجة» لخليفة مطر النيادي، وقيادة قيس البوسعيدي، لقب سيح بن عمار في الشوط السابع والختامي بالأمسية لمسافة 1600 متر، وقطع الجواد الفائز مسافة السباق في زمن قدره 01:52:17 دقيقة، بفارق 1.75 طول عن صاحب المركز الثاني.

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