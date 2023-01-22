«هاتريك» لجودلفين في ثالث أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا وخالد المهيري

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حققت خيول جودلفين ثلاثية «هاتريك» في ثالث أمسيات «كرنفال كأس دبي العالمي» التي أقيمت في مضمار «ميدان» برعاية «شبكة الإذاعة العربية»، إذ جاءت الانتصارات عبر «ماستر أوف ذا سيز» بطل الشوط الخامس الرئيس «بطولة زعبيل للميل»، و«جلوبال هيت» نجم الشوط السادس «جائزة الخيل»، و«شاينينج بلو» مسك ختام الأمسية.

كما اقتنصت «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع «بطولة 1000 جينيز الإماراتي»، فيما توجت «لينا» لـ«ياس للسباقات» بلقب الشوط الأول «بطولة بيج إيزي للخيول العربية للسرعة».

كما شهدت الأمسية تألق المدربين سعيد بن سرور وسالم بن غدير والفارس مايكل بارزالونا الذين حققوا ثنائية خلال السباق.

الشوط الأول

ظفرت «لينا» لـ«ياس للسباقات» بلقب الشوط الأول «بطولة بيج إيزي للخيول العربية للسرعة» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 40 ألف دولار، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 01.19.32 دقيقة محطمة الرقم القياسي السابق «01.19.69 دقيقة » وبفارق طول عن «مميزة» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب سالم الكتبي.

الشوط الثاني

اقتنص «راوي» لـ«ر ر ر للسباقات» لقب الشوط الثاني «Virgin Radio Dubai 104.4» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 01.11.98 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كولور أب» لسيد حشيش بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

حقق «ثندر أوف نياجرا» لمحمد مبارك وحمد مبارك بن شفيا لقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 56.99 ثانية وبفارق طول عن «طنين» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرابع

ظفرت «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع «بطولة 1000 جينيز الإماراتي» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلة زمناً قدره 01.39.48 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «عواصف» لـ«اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الخامس

توج «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 01.34.28 دقيقة محطما الرقم القياسي السابق «01.34.47 دقيقة» وبفارق نصف طول عن «شيلير» لـ«أكيلا للتهجين المحدودة» بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد اوميرا.

الشوط السادس

اقتنص «جلوبال هيت» لجودلفين لقب الشوط السادس «جائزة الخيل» لمسافة 2810 أمتار «قوائم» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 02.54.89 دقيقة وبفارق طول عن «آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان بقيادة الفارس بارزالونا وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط السابع

حقق «شاينينج بلو» لجودلفين لقب الشوط السابع والختامي «Dubai Eye 103.8» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 80 ألف دولار، بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 01.22.56 دقيقة وبفارق نصف الطول «سبيريت أوف لايت» لسيد حشيش بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب آيان وليامز.

هيو أندرسون: جاهزون للسباقات المقبلة

أشاد هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في دبي وبريطانيا، بالأداء المتميز للإسطبل الأزرق الملكي، خلال كرنفال كأس دبي العالمي، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه من المبكر الحديث عن أمسية كأس دبي العالمي، الذي سيقام مارس المقبل.

وأضاف أن المدربين سعيد بن سرور وشارلي آبلبي استعدا جيداً للكرنفال، كاشفاً تجهيز جودلفين لعدد من الخيول المميزة للمشاركة في مهرجان «سيف الأمير» في قطر، وأمسية «كأس السعودية».

قدرات

بدوره، أكد المدرب شارلي آبلبي أن «ماستر أوف ذا سيز» بطل «زعبيل للميل»، يتمتع بقدرات هائلة، وأظهر معدنه كجواد طيب، مضيفاً أن الوجهة القادمة المشاركة في سباق «جبل حتا»، خلال أمسية «سوبر ساترداي» مارس المقبل، وبعدها التوجه إلى «دبي تيرف» في أمسية كأس دبي العالمي.

سعيد بن سرور:«جلوبال » قدم أداءً مميزاً

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور أن «جلوبال هيت» لجودلفين، بطل الشوط السادس «جائزة الخيل»، قدم أداءً مميزاً خلال السباق، قائلاً:

«جربناه على مسافة الميل ونصف الميل، لكنني أعتقد أن المسافة الأطول تناسبه بشكل أفضل، وسنبقيه على هذه المسافة، ومن المحتمل أن يتجه إلى سباق «ند الشبا تروفي» خلال كرنفال كأس دبي العالمي».

وقال: «جواد يتطور مع مرور العمر، وحصل على رعاية طيبة، وباعتقادي أنه على الرغم من هذا الأداء فإنه كان محتاجاً لهذا السباق لاكتساب جاهزية أكبر، وسيكون في وضعية أفضل في المشاركة المقبلة».

كما تحدث المدرب العالمي عن أداء «شاينينج بلو»، بطل الشوط السابع، قائلاً: «فاز «شاينينج بلو» بشكل رائع، وسننظر في إشراكه بسباق «تحدي الخليج التجاري» على المسافة نفسها خلال ثلاثة أسابيع، ومن ثم سننظر في أدائه هناك، لكنه جواد طيب يمضي في الاتجاه السليم».

سالم بن غدير: «ميمي كاكوشي» إلى «الأوكس الإماراتي»

أكد المدرب سالم بن غدير أن «ميمي كاكوشي» حققت التوقعات باقتناصها لقب «بطولة 1000 جينيز الإماراتي»، خاصة أنها توجت بلقب التحضيري الشهر الماضي، وقال:

لقد أظهرت قوتها وتميزها خلال التدريبات، إذ حرصنا على تجهيزها للمشاركة في هذا الشوط الذي حققت لقبه بطريقة مميزة للغاية.

وأضاف أن الوجهة المقبلة لـ«ميمي كاكوشي» ستكون مباشرة إلى «الأوكس الإماراتي» الشهر المقبل خلال كرنفال كأس دبي العالمي.

ماجد الجهوري: وجهة «لينا» المقبلة «كأس العين للسرعة»

أشاد المدرب ماجد الجهوري بالفوز الرائع الذي حققته «لينا» نجمة «بطولة بيج إيزي للخيول العربية للسرعة».

وقال إن البطلة تنتمي لسلالة تتميز بالسرعة، كما أن الفارس برناردو بينيرو نفذ التعليمات بالانطلاق في المقدمة منذ البداية.

وأكد الجهوري أن الوجهة المقبلة لـ «لينا» ستكون سباق «بطولة العين للسرعة» في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

معمر الشرفا: «الشندغة للسرعة» أحد خيارات «راوي»

أعرب معمر عبدالله أمين الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن سعادته بالفوز الرائع للمهر «راوي» الذي توج بلقب الشوط الثاني.

وقال إن مسافة 1200 متر كانت مناسبة وبإمكانه المشاركة حتى في مسافة 1400 متر. وأضاف أن أحد الخيارات المتاحة أمام البطل المشاركة في سباق «الشندغة للسرعة» خلال كرنفال كأس دبي العالمي، إلا أن القرار النهائي سيتخذه الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

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