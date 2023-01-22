الإيطالي غوديانو بطل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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توج الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، في نسختها الثانية عشرة، والتي أقيمت مساء أول من أمس تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

شهد فعالياتها وتوج الفرسان الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، الرئيس الفخري للبطولة، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، منظم البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتجري فعاليات منافساتها بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، بحضور باتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية كأس البطولة، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وخالد علي الجنيبي، مدير البطولة، وعدد من أعضاء مجلس اتحاد الفروسية، أمل الصايغ، وأحمد أمين الشرفا وخليل إبراهيم مراد، وجمع من ضيوف الحدث، وجمهور كبير من عشاق رياضة قفز الحواجز.

جاءت منافسة الكأس بمواصفات الجولتين، وصمم مسارهما بحواجز بلغ ارتفاعها 160 سم، الحد الأعلى في منافسات القفز الدولية والأولمبية، وشارك في جولتها الأولى 32 فارساً وفارسة، نجح منهم 8 فرسان في العبور إلى الجولة الثانية، فارسان بأداء نظيف خال من نقاط الجزاء، وفارس برصيد نقطة جزاء واحدة لتجاوزه الزمن المسموح، وخمسة فرسان في رصيد كل منهم 4 نقاط جزاء.

وأسفرت الجولة الثانية عن فوز الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو المشارك الأخير «رقم 8» بصحبة جواده «شالو» (14 سنة)، منهياً الجولة باستعراض مبهر، خال من الأخطاء، وفي زمن سريع حبس الأنفاس، وحسم به الفوز باللقب الغالي وبلغ 42.56 ثانية فقط، وبهذا يصبح فوز إيمانويل هو الثاني لفرسان القفز الإيطاليين، وفوزهم الأول حققه الفارس باولو بايني في النسخة السادسة للبطولة عام 2017.

الرميثي يتصدر

اختتمت منافسات اليوم الثاني للبطولة أول من أمس، بمنافسة المرحلتين من الفئة الثانية، وبمواصفات المرحلتين على حواجز ارتفاعها 130 سم، ونال صدارتها فارسنا محمد شافي الرميثي مع الفرس «سيباليا» وبزمن المرحلة الثانية وقدره 21.06 ثانية، وانتزع الفوز من بين 81 مشاركاً فيها، 7 منهم فقط نجحوا في إكمال المرحلة الثانية دون خطأ.

وسيطر فرسان الإمارات لقفز الحواجز من فئة الأشبال على المراكز الستة الأولى، في منافسة دولية، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 110 سم، وتنافس فيها 19 فارساً من الإمارات، وكندا، والعراق، وبريطانيا، ورومانيا، ومصر والأردن، والهند، و7 منهم أكملوا الجولة دون خطأ، ونال جائزة المركز الأول الشبل صالح مفرج الكربي والفرس «سوبر تروبر». كما حاز الفوز في المنافسة الدولية الأولى للفرسان من فئة (الجونيورز)، الفارس السوري ليث غريب مع الفرس الرائعة «إليت دو بونتس».

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