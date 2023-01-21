السباق الـ 12 لـ«نادي دبي لسباق الخيل» غداً

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق غداً السباق الـ 12 لـ«نادي دبي لسباق الخيل»، في مضمار «ميدان» العالمي برعاية «الطاير للسيارات»، والذي يتضمن 7 أشواط قوية.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل،: («الطاير للسيارات» داعم مخلص لنادي دبي لسباق الخيل ورياضة الفروسية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود، ويسعدنا أن نرحب بهم مرة أخرى في مضمار «ميدان» ونأمل أن يقضوا مع ضيوفهم أمسية ممتعة).

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «سباق لينكون أفياتور» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «راجي» و«شامخ» لـ «ياس للسباقات»، «مجدي» و«أون كيو» لـ «إسطبلات العجبان»، «إيتشي دو نكر» و«آر بي برادلي نيلسون» لـ «الإسطبلات الوطنية».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «سباق لينكون كورسير» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «ديب ثوتس» لجودلفين، «إكسيد آند جولد» لناصر عسكر، «رناهوليك» لرضا إبراهيم منفردي، «شرار» لـ «كيه اتش كيه للسباقات».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «سباق الطاير للسيارات» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 11 خيلاً أبرزها «كارب مومنتم» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «فيربوتين» و«فايولنت جاستيك» لـ «إسطبلات الراشد»، «جراند دبي» لحميد راشد علي الرايحي العليلي، «ملفت» لـ «الغاندي للسباقات».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «سباق لينكون نوتيلوس» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «كنود» لفوزي عبدالله ناس، «دبلن فارو» لديل برينان، «سي ستون» لعبدالله المنصوري، «آكت اوف ويسدوم» لـ «نقابة إيه إيه».

الشوط الخامس

تشارك في الشوط الخامس «سباق لينكون نافيجيتور» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 10 خيول أبرزها «سنس أوف ويزدوم» لجودلفين، «ترومبت مان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «فاليريان ستيل» لـ «فيكتورياس»، «فيرست وينتر» لسلطان علي.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «سباق لينكون» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 10 خيول أبرزها «برايت ستارت» لجودلفين، «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رانشيرو» لديارمويد كلوهيسي، «أمريكان دانسر» لديفيد إيه برنسين وجيفري إس لامبرت.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي «سباق لينكون برزيدنشال» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها «رازل دازل» و«كيرن آيلاند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «رايج» لـ «ر ر ر للسباقات»، «هارفست جولد» لـ «نقابة إيه إيه»، «ويل تو وين» لمحمد أحمد علي السبوسي.

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