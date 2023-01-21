157 فارساً وفارسة بقائمة مونديال القدرة في «قرية بوذيب»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية القائمة الأولية المرشحة للفرسان والدول المشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم «3 نجوم»، التي تستضيفها قرية بوذيب العالمية بأبوظبي في 25 فبراير المقبل، وبلغ عدد الفرسان الذين تم ترشيحهم للمشاركة 157 فارساً وفارسة من 38 دولة حول العالم.

فيما بلغ عدد الخيول نحو 182 خيلاً، حيث سجل عدد من الفرسان أكثر من خيل للمشاركة، حسب لوائح الاتحاد الدولي على أن تكون المشاركة بجواد واحد، وخصصت اللجنة المنظمة لبطولة العالم، جوائز لجميع الفائزين، يبلغ إجمالها مليوني درهم للفرق والأفراد وجائزة لأفضل حالة خيل.وتضم القائمة المبدئية لفرسان الإمارات فريقاً مكوناً من 7 فرسان بقيادة بطل النسخة الماضية سالم الكتبي.

والوصيف منصور الفارسي، وسعيد سالم المهيري، وفارس أحمد المزروعي، وسيف أحمد المزروعي، وعبدالله المري، وسعيد الحربي. وتم إدخال 13 خيلاً من الإمارات سيختار منها فرساننا 7 خيول،وتضم «هالة» بطلة النسخة الماضية، و«لامير»، و«مخيف»، و«صرخة»، و«أحمد دو بارثاس»، و«اللال»، و«افنير لا ماجوري»، و«كيت دي كيردلفيد»، و«بيرماني كيردافي»، و«سيام دو بارثاس»، و «لوكيلا ستاروو»، و«كاستلبار كادابرا».

ويقام سباق المونديال بنظامي الفردي والفرق، ويحق لكل دولة أن تشارك بخمسة فرسان، ويتم اختيار أفضل ثلاثة للمنافسة على لقب الفرق، وإذا لم تشارك الدولة على الأقل بـ 3 فرسان لا يحق لها المنافسة في ترتيب الفرق.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للفرسان 25 الجاري ويعتبر فريق فرسان الإمارات المرشح الأقوى في البطولة على ضوء المسيرة الحافلة بالإنجازات في تاريخ البطولة. ولن تكون المنافسات سهلة في ظل تواجد فرق قوية أبرزها الفريق البحريني الذي يقوده الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إضافة إلى الفرق العالمية من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

نخبة

وتضم القائمة الأولية نخبة من أبرز فرسان العالم، بينهم بطلة العالم مرتين الإسبانية ماريا الفريز بنتون، ومواطنها بطل نسخة 2016 جوما بونتي داش، بجانب التشيلي بوني فيادا صاحب المركز الثالث في النسخة الأخيرة. وتواصل اللجنة العليا المنظمة تكثيف جهودها وتحضيراتها استعداداً للبطولة من خلال تهيئة مسارات السباق، إضافة إلى تجهيز قرية بوذيب العالمية للقدرة والمرافق التي تتضمنها منطقة عملية الفحص.

ملف متكامل

وفازت قرية بوذيب العالمية للقدرة بحق تنظيم بطولة العالم للقدرة، بعد أن تقدمت بملف متكامل للاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة البطولة، وتوافرت فيه كل العناصر المطلوبة لتنظيم البطولة في ظل توفير كل اشتراطات السلامة والأمان للفرسان والخيول، إلى جانب الطبيعة الجغرافية التي تساعد على إنجاح البطولة وإظهارها بالشكل الأفضل.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اعتمد تشكيل اللجنة العليا لبطولة العالم للقدرة برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وانخرطت تلك اللجنة في اجتماعات ولقاءات مع عدد من الجهات المعنية.

ونظمت قرية بوذيب العالمية للقدرة تجربة تحضيرية لمونديال القدرة لمسافة 160 كلم في ديسمبر الماضي، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وحظيت التجربة بإشادة من الاتحاد الدولي للفروسية. وأثنى مسؤولو الاتحاد الدولي على التجهيزات بقرية بوذيب العالمية، وأشادوا باللجنة المنظمة التي حرصت على عقد اجتماع لجميع مديري الفرق المشاركة والتعرف على مرافقها، ومدى استعدادها لاستضافة الحدث المهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز