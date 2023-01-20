«عجايب المنهل» أجمل المهرات في «الظفرة لجمال الخيل العربية»

المصدر: الظفرة - وام

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حققت المهرة «عجايب المنهل» لفهد سالم الزعابي، أعلى معدل من النقاط بلغ 92.80 نقطة في منافسات فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «أ»، باليوم الثاني لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية الأصيلة «للمرابط الخاصة» بنسختها الثالثة، التي انطلقت بكورنيش المغيرة بمنطقة الظفرة الأربعاء الماضي، وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، وتشهد مشاركة قياسية للخيول وصلت إلى 575 جواداً من أجود السلالات، تعود بـ323 مالكاً.

وتم تخصيص منافسات اليوم الثاني لفئات الإناث من الخيول، اشتملت على فئات المهرات عمر سنتين، وعمر 3 سنوات بالإضافة إلى الأفراس عمر 4 - 6 سنوات وعمر 7 سنوات وما فوق.

وكانت المنافسات قد انطلقت بإحراز المهرة «بارعة الزبير» المملوكة لآمنة محمد علي الرشيد المركز الأول بالقسم «د» المكمل لأشواط فئة المهرات عمر سنتين، وحققت 92.30 نقطة.

وتصدرت القسم «ب» لفئة المهرات عمر 3 سنوات، «ظبية كيه» لسعيد صديق الخاجة، وحصلت على 92.60 نقطة.

وحققت «جازيل بي اتش ام» لعلي غانم بن هميلة المزروعي، صدارة القسم «أ» أول أشواط الأفراس عمر 4 - 6 أعوام، بـ92.40 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى رفيقتها في المربط «ايه في بيربل راين» التي نالت 92.60 نقطة.

وتصدرت «دي غنيمة» لمربط الجواهر، القسم «أ» لفئة الأفراس عمر 7 أعوام وما فوق، وحققت 92.60 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «دي ايناس» لمربط النور، التي حصلت على 92.70 نقطة.

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