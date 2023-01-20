الأمسية الثالثة لـ«كرنفال كأس دبي العالمي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، على مضمار «ميدان» العالمي ثالث سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «شبكة الإذاعة العربية»، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، التي ستتنافس على الألقاب السبعة للأمسية.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «سنشهد اليوم أمسية مثيرة من السباقات، مقدمة من شبكة الإذاعة العربية، ويسعدنا أن نوسع شراكتنا معهم ونشكرهم على دعمهم وتفانيهم في البث لسنوات عدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونرحب مرة أخرى بفريق شبكة الإذاعة العربية إلى مضمار ميدان ونأمل أن يحظوا بأمسية ممتعة في كرنفال كأس دبي العالمي».

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «بطولة بيج إيزي للخيول العربية للسرعة» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 40 ألف دولار، بمشاركة 8 خيول أبرزها «لينا» لـ «ياس للسباقات»، «مميزة» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، «مرمرة إكس إم» لـ «إسطبلات ليوا»، «نمرود» لأحمد بن طوق المري، «إيه إف الاحقاف» و «إيه إف ليث» و «إيه إف مرموق» و «لخريب» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «Virgin Radio Dubai 104.4» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، مشاركة 6 خيول أبرزها «الكرامة» لـ «شادويل»، «راوي» لـ «ر ر ر للسباقات»، «ماي دباوي» لناصر عسكر، «كولور أب» لسيد حشيش، «بيهافيورال بايس» لمروان عبد الرحمن شريف البيضائي، «ذو ستورم» لبوشينج يي.

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، 8 خيول أبرزها «هوم سيتي» لجودلفين، «طنين» لـ «شادويل»، «بوم شالا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «هياراركي» لدومينيك جريفيث وديفيد كافانا، «ثندر أوف نياجرا» لمحمد مبارك وحمد مبارك بن شفيا، «بن عسكر» لناصر عسكر، «رولستون سكار» لعبدالله مناحي، «شملان» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «بطولة الـ 1000 جينيز الإماراتي» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «قوائم»على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار مشاركة 7 مهرات، أبرزها «هير وي آر» و«ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «انجوكبل» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «أساور» و«عواصف» و«نفس» لـ «إسطبلات الراشد»، «سيت دور» لـ «نك برادلي للسباقات 18».

الشوط الخامس

تشارك في الشوط الخامس الرئيس «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار، 8 خيول أبرزها «ديزرت فاير» و«لاند أوف ليجندس» و«ليزر شو» و«ماستر أوف ذا سيز» و«مودرن نيوز» لجودلفين، «ارزينجان» لمحمد أحمد علي السبوسي، «آي آم سوبرمان» لـ «مايكل أوكالاجان للسباقات»، «شيلير» لـ «أكيلا للتهجين المحدودة».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «جائزة الخيل» لمسافة 2810 أمتار على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، مشاركة 10 خيول أبرزها «جلوبال هيت» لجودلفين، «إمبرور أوف ذا صن» لـ «فيكتورياس»، «جت شيرتي» لـ «أكيلا للتهجين المحدودة»، «أردكان» لـ «بنيت للسباقات»، «آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان،«تشارجينج ثندر» لجيف وساندرا تيرنبول، «تايدز اوف وار» لفترياني هاي، «ويكي ويكي ويلز» لجيمس ميرنز لونج، «ترايلا» لكاتي جين ريد وإدوارد جيه وير، «نيو كوميدي» لناصر عسكر.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي «Dubai Eye 103.8» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 80 ألف دولار، 16 خيلاً أبرزها «باي أوف أونر» و «نيو كينجدم» و «سايلنت فليم» و«ميجور بارتنرشيب» و«شاينينج بلو» لجودلفين، «زينهم» لـ «شادويل».

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