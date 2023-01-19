انطلاق فعاليات كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان

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ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول، رحب فرسان الإمارات لقفز الحواجز بمئة فارس وفارسة في أولى منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، والتي تتزامن مع الحدث الرئيس بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز الدولية فئة الخمس نجوم، وتجري فعالياتها برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في نسختها الثانية عشرة.

وكأس الأمم التي تنعقد بميادين فروسية القفز في الإمارات للمرة الحادية عشرة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، شركة لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إسطبلات الشراع، شركة كفالور ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، مستضيف فعاليات البطولة على ميادينه الرملية للمرة الثالثة، وتجري فعالياتها خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير الحالي.

يشارك في البطولة 199 فارساً وفارسة، بصحبتهم (392) خيلاً، من 35 دولة حول العالم، لخوض منافسات البطولة الرئيسة، وكأس الأمم من فئة الخمس نجوم، وبطولة دولية من فئة النجمتين، ومنافسات دولية للفرسان من فئتي (الجونيورز) والأشبال.

بمنافسة من جولة واحدة برعاية منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، انطلقت فعاليات البطولة الدولية من فئة النجمتين، بمشاركة مئة فارس وفارسة في قسمين، وحاز مركز الصدارة في القسمين، الفارس الشاب علي أحمد الجنيبي والجواد «أوكلاهوما في دي ال»، والفارس محمد شافي الرميثي والفرس «سيباليا»، ونال جائزة المركز الثاني الفارس محمد أحمد العويس والفرس «بلو»، والفارس نصر الجنيبي والجواد «باتون دو موريون»، وتوّج بجائزة المركز الثالث فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس والجواد «غواندار سي سي»، والفارس عارف أحمد والجواد «سايد دو مرايس».

توج الفائزين، هشام عبد الرحيم الحوسني، مدير الفروسية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، راعي أولى منافسات البطولة من فئة النجمتين، وشكر اللجنة المنظمة للبطولة على إتاحتها فرصة الرعاية لمنتجع الفرسان في هذه البطولة الغالية على الجميع، وتمنى الحوسني استمرارها في كل عام، مع إضافة المزيد من الفرسان والخيول في بطولات الدورات القادمة ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية، الذي يجمع في دورته الأولى 4 بطولات دولية لقفز الحواجز، وبطولتين لجمال الخيل العربي، وقال الحوسني قدم منتجع الفرسان رعايته للمنافسة الأولى من فئة النجمتين، جرى تقسيم فرسانها إلى قسمين، واكتملت فرحتنا بفوز الفارس علي الجنيبي بالمركز الأول، وهو أحد الفرسان الشباب بمنتجع الفرسان الرياضي.

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