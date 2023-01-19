«بعيد» لـ«شادويل» أفضل جواد عشبي في «لونجين العالمية»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

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توج الجواد المعتزل «بعيد» لـ«شادويل» بلقب جائزة أفضل جواد عشبي لعام 2022، ضمن جوائز «لونجين العالمية» التي تمنحها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لهيئات سباقات الخيل، نظراً للإنجازات المتميزة التي حققها العام الماضي، فيما ذهبت جائزة حصان العام إلى الجواد الأسطوري الأمريكي المعتزل «فلايت لاين» عقب إنجازاته القوية في السباقات الأمريكية من دون خسارة وآخرها الفوز بلقب «بريدرز كب كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى».

ويمتلك «بعيد» في رصيده 10 انتصارات متتالية من أصل 11 مشاركة، منذ بداية مسيرته عام 2021، منها 6 ضمن سباقات «الفئة الأولى»، وأبرزها «بري دو مولين» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، و«كوين إليزابيث الثانية ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، و«لوكينج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، و«كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، و«ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، و«جودمونت إنترناشونال ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى».

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