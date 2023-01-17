دووج واتسون: سعيد بالـ «هاتريك»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبّر المدرب دووج واتسون عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية «هاتريك» خلال الأمسية العاشرة لـ «نادي دبي لسباق الخيل».

وعن «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي بطل الشوط الثاني الذي حقق فوزه الأول، قال دووج واتسون: إن البطل أثبت جدارته على الأرضية العشبية أكثر من الرملية، لذا ستكون خطتنا المقبلة تحويله إلى السباقات العشبية.

كما تحدث واتسون عن الأداء المميز الذي قدمه «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري بطل الشوط الرابع - الرئيس الأول قائلاً: «لقد فاز على مسافة الـ 2410 أمتار الشهر الماضي، لذا لم يكن غريباً علينا أن يحقق اللقب على مسافة الـ 2000 متر خلال الأمسية، وستكون وجهته المقبلة سباقات كرنفال كأس دبي العالمي».

وأضاف أن الوجهة النهائية للبطل قد تكون سباق «كأس دبي الذهبي» خلال أمسية كأس دبي العالمي مارس المقبل، إلا أنه من المبكر الحديث عن ذلك في الوقت الحالي.

وعن «قريب» لناصر عسكر بطل الشوط السادس، أكد واتسون أن البطل مميز ومتطور، وقام الفارس باتريك دوبس بتطبيق الخطة بإحكام وهذا الذي أدى إلى تحقيق اللقب.

وأضاف أن البطل يفضل الأرضية الرملية أكثر من العشبية، مشيراً إلى أنه سيتشاور مع المالك عن الوجهة المقبلة، إذ يأمل في إراحة البطل وبعدها العودة عقب ثلاثة إلى أربعة أسابيع للمشاركة في أحد السباقات قبل نهاية الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز