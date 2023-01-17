إطلاق «كأس دبي الافتراضي» الأول من نوعه في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أطلق نادي دبي لسباق الخيل، أول من أمس بالشراكة مع شركة «دي في سي سي ميتا تكنولوجي»، «كأس دبي الافتراضي» أو «دبي فيرس كاب» وهي لعبة افتراضية في عالم «الميتافيرس» مدعومة بالعالم الحقيقي لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة ليكون نادي دبي لسباق الخيل، أول مؤسسة للسباقات في العالم توجد بسباقاتها في عالم «الميتافيرس».

وشهد الحفل الذي أقيم بالتزامن مع الأمسية العاشرة لـ «نادي دبي لسباق الخيل»، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وفينسنت تشي، الرئيس التنفيذي لشركة «دي في سي سي ميتا تكنولوجي»، وعدد من الضيوف.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن هذا المشروع أتى ليتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي مدينة المستقبل، ذات بنية تحتية عالمية، تدعم نمو مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الاقتصاد الرقمي، وكذلك تأتي في إطار «استراتيجية دبي للميتافيرس»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل مُدن العالم الرائدة في هذا المجال، وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع «الميتافيرس» العالمي.

وأضاف أن هذه اللعبة، تعتبر النسخة الافتراضية لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، على مستوى مؤسسات ومضامير السباقات الدولية.

وقال إنهم دائماً يتطلعون إلى المستقبل عبر مثل هذه المشاريع، التي تهدف إلى تطوير السباقات، بالإضافة إلى جذب الجيل القادم، سواء أكانوا من محبي السباقات أو الرياضات الأخرى، لتوسيع القاعدة الجماهيرية لمجتمع الفروسية، مشيراً إلى أن اللعبة تتضمن سباقات النادي وكأس دبي العالمي، وسيتم تطويرها بشكل مستمر على مدار الفترة المقبلة.

عالمية السباقات

بدوره، أكد فينسنت تشي، الرئيس التنفيذي لشركة «دي في سي سي ميتا تكنولوجي»، أن اللعبة تحاكي سباقات الخيل التي تقام في عالم «الميتافيرس»، ولكن الجديد فيها، هو إدخال سباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، التي تقام على مضمار «ميدان» العالمي في هذا المشروع، والسبب يعود إلى عالمية مدينة دبي في هذا المجال، وارتباط المجتمع الإماراتي بسباقات الخيل.

وقال إن اللعبة تسمح للاعبين بالاستمتاع بمشاهدة مضمار ميدان بطابعه الفريد، والمشاركة في منافسات مميزة، تمنحهم جوائز وكؤوساً وعملات رقمية، يمكن استبدالها داخل اللعبة، للحصول على مميزات إضافية، وأصول افتراضية NFT، كما نعمل على تطوير «دبي فيرس كاب»، لتصبح أكثر حداثة وتفاعلاً، لتسمح بالتكامل المستقبلي مع الأسواق الرقمية بتقنية «بلوك تشين».

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