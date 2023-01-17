«اوبند مايند» لجودلفين يتألق في عاشر سباقات «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا وخالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقتنص «اوبند مايند» لجودلفين لقب الشوط الخامس «مسيرة DVCC»، خلال الأمسية العاشرة لـ «نادي دبي لسباق الخيل»، التي أقيمت على مضمار«ميدان» العالمي برعاية «دي في سي سي ميتا تكنولوجي»، فيما حقق «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري لقب الشوط الرابع «رحلة DVCC»، بينما نال «آر بي سيكند تونون» لـ «بايرلي للسباقات» لقب الشوط الأول «ميتافيرس DVCC» المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وشهدت الأمسية تألق المدرب دووج واتسون والفارس باتريك دوبس اللذين حققا ثلاثية خلال السباق.

الشوط الأول

حقق «آر بي سيكند تونون» لـ «بايرلي للسباقات» لقب الشوط الأول «ميتافيرس DVCC» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بلينز وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً قدره 1.48.48 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «إيه إف المميز» لمحمد مصبح محمد المزروعي بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب قبس عبود.

وجاء في المركز الثالث «برجة» لخليفة مطر محمد مطر النيادي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

الشوط الثاني

ظفر «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي بلقب الشوط الثاني «سباق DVCC» لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.48 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «شيف دي بارتي» لـ «آج القابضة المحدودة» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب محمد مردود.

الشوط الثالث

اقتنص «ماجيك بيتشن» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط الثالث «مغامرة DVCC» لمسافة 1200 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً 1.11.87 دقيقة وبفارق 5 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «الهدير» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب جون هايد.

وجاء في المركز الثالث «ليبيان كلاسيك» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو ،وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرابع

حقق «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري لقب الشوط الرابع - الرئيس الأول «رحلة DVCC» لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.01.76 دقيقة وبفارق طول وربع الطول «ويذرينج» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وحل ثالثاً «مودرين» لعبد الله سعيد النابودة بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الخامس

توج «اوبند مايند» لجودلفين بلقب الشوط الخامس - الرئيس الثاني «مسيرة DVCC» لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.23.31 دقيقة وبفارق نصف طول عن «وسترن سيمفوني» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «إنفينسيبلي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»بقيادة الفارس فرانسوا هيرولد وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط السادس

اقتنص «قريب» لناصر عسكر لقب الشوط السادس «نمط الحياة الأنيق DVCC» لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.00.25 دقيقة وبفارق نصف طول عن «جراند دبي» لحميد راشد علي الرايحي العليلي بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

حقق «ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات» لقب الشوط السابع الختامي «DVCC.COM» لمسافة 1000 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 57.79 ثانية و بفارق رقبة عن «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «ويل تو وين» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز