نهيان بن مبارك يتوج الفائزين في «دولية الشراع لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفائزين في ختام النسخة السادسة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، والمقامة في ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول، وبحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأحمد القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، راعية جائزة الشراع لونجين الكبرى.

وتوج الفارس البريطاني جو ويتكر مع الجواد «هولاهوب جيه آر» بطلاً لجائزة الشراع لونجين الكبرى محققاً زمن 42.01 ثانية، ونال كأس المركز الثاني الإيرلندي بيلي تومي بالجواد «شات بوتي إي دي»، محققاً 43.60 ثانية، يليه البرتغالي دوارت سيبرا بالجواد «دورادوس»، في 44.61 ثانية.

نجاح

وأكد اللواء أحمد ناصر الريسي، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة في دورتها السادسة، والتي تعد أولى فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول، وقال: اجتذبت المنافسات أكثر من 300 فارس وفارسة من نخبة فرسان قفز الحواجز يمثلون 47 دولة، وشاركوا بصحبة 470 خيلاً، ما يشير إلى أهمية وقيمة البطولات الدولية التي يتم تنظيمها في الإمارات وقيمة الجوائز، ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها أنشطة الفروسية، كما نتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على دعمه المتواصل، وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان على اهتمامها ورعايتها لبطولة الشراع الدولية على مدى ست دورات.

نتائج

وعاند الحظ فارسنا الشاب موفي عويضة الكربي «18 سنة» بصحبة الفرس «بالوسنتا» في الفوز بأحد المراكز الأولى، ولكنه جاء ثاني الفرسان العرب خلف السوري أحمد حمشو، وأمامه فرصة للتأهل لكأس العالم لقفز الحواجز عبر بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة 19 فبراير المقبل، ليكون أصغر الفرسان الإماراتيين مشاركة في المونديال.

وفاز البلجيكي عبدالقادر سعيد مع الفرس «أرباتش دو رو»، بكأس الجولة الذهبية في منافسة الشيخ زايد بن هزاع آل نهيان، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، محققاً 38.20 ثانية.

توّج الفائزين بكأس الشيخ زايد بن هزاع آل نهيان، ممتاز العلّاف، مدير مكتب الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان.

الجولة الذهبية

وتوّج الفارس الألماني ديفيد ويل مع الجواد «سنشو دو روت» بطلاً للجولة الذهبية، جائزة الشراع لونجين الكبرى لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، في زمن 36.13 ثانية، وجاء الأوزبكستاني عبدالرحمن عبدولوف مع الجواد «كبالون»، ثانياً، يليه فارسنا سالم السويدي مع الجواد «استافايل».

وانتزعت خيول القفز الصغيرة عمر (7 سنوات) من إيرلندا، المركزين الأول والثاني في بطولة الشراع الدولية لخيول القفز الصغيرة، تصنيف النجمة الواحدة، وفاز الجواد «ميغاميكس» بقيادة البلجيكي تيري كوفنت، بالجولة الذهبية برعاية كفالور، لبطولة خيول القفز الصغيرة، بمواصفات الجولة مع تمايز في زمن 38.91 ثانية.

تطور

أوضح المصمم الإيطالي الدولي إلو ترافلياتي، حامل شارة المستوى الرابع والأرفع لمصممي مسارات قفز الحواجز في الاتحاد الدولي للفروسية، أنها المرة الأولى التي يزور فيها الإمارات، والمشاركة الفنية في بطولاتها الدولية، ووصفها بأنها ساحرة في التنظيم.

وعن مستوى أداء الفرسان والخيول في بطولة الشراع قال ترافلياتي: نتائج الفرسان الشباب متقدمة، وتؤكد تطور المستوى، ومن الطبيعي أن تأتي معظم مشاركاتهم في منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، وفرسان المستوى الأول (المحترفون)، لديهم خبراتهم وتجاربهم في رياضة القفز.

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