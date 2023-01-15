«داراميثوس» يخطف «بطولة جبل علي ستيكس»

المصدر: دبي - ياسر قاسم - خالد المهيري

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خطف «داراميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، لقب الشوط الرئيس «بطولة جبل علي ستيكس»، في السباق السابع لمضمار جبل علي والذي حمل اسم «سباق زعبيل»، فيما شهدت الأمسية تألق كل من المدربين إسماعيل محمد وبوبات سيمار، والفارسين راي داوسون وتاغ أوشي، إذ حققوا ثنائية في السباق.

الشوط الأول

حقق «إيه إف حكومة» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول «كأس الساحل للمقاولات» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 01.38.01 دقيقة بفارق طولين ونصف طول عن «ايه اس نهام» لزايد حمد علي مرشد المرر وبقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب حمد المرر.

وجاء في المركز الثالث «السهوج» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب خليفة النيادي.

الشوط الثاني

ظفر «ماي دباوي» لناصر عسكر بلقب الشوط الثاني «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01.11.47 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «تبارك» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فرانسوا هيرولد وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «الكرامة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

اقتنص «نابولي» لإسماعيل محمد لقب الشوط الثالث «كأس زعبيل» لمسافة 1600 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 01.39.89 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع طول عن «منيف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «تالنتم» لجوان والتر مورايس، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

حقق «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير الشوط الرابع «كأس بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 01.37.77 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «إبن زيدون» لـ«ملينيوم للسباقات» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «ماستر سيرجنت» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الخامس

توج «داراميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متراً «قوائم» برعاية «أ.ر.م. القابضة» البالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً هو 01.58.70 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف طول عن «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «ركيز» لـ«اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السادس

ظفر «جرين جاكت» لـ«مزرعة ثري شيمنيز» بلقب الشوط السادس «كأس سرفيو» لمسافة 1800 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01.51.20 دقيقة وبفارق رأس عن «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «وقت» لـ«اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

اقتنص «زوكيني» لحمدان بن حرمش لقب الشوط السابع والختامي «كأس اسطبلات شادويل» لمسافة 1800 متر البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 01.51.24 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «تيكينج نيمز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «مرسال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

مصبح المهيري: «داراميثوس» إلى سباقات الكرنفال

أكد المدرب مصبح المهيري، أن سر تحقيق «داراميثوس» لقب الشوط الرئيس «بطولة جبل علي ستيكس»، يكمن في الخطة التي قمنا بإعدادها في أثناء استعداداتنا للمشاركة في هذا الشوط. وأضاف إنه طلب من الفارس انطونيو فريزو أن يجعل البطل يخرج مع المجموعة ولا يتراجع في السباق.

وهذا الذي جعله يتفوق على «لوست إيدن» و«ركيز» اللذين كنا المرشحين الرئيسين لنيل اللقب. وقال مصبح المهيري إن المسافة ناسبت البطل، كاشفاً أن الوجهة المقبلة هي المشاركة في أحد سباقات كرنفال كأس دبي العالمي في مضمار «ميدان».

ناصر عسكر: أبناء«دباوي» معروفون بقوتهم في السباقات



أشاد المالك ناصر عسكر بالأداء المميز الذي قدمه «ماي دباوي»، الذي اقتنص لقب الشوط الثاني، في أول مشاركة وانتصار للبطل في مضامير الدولة.

وأضاف أن البطل ينتمي لنسل الفحل الشهير «دباوي»، مشيراً إلى أن أبناء هذا الفحل معروفون بقوتهم وتألقهم على كل الأرضيات والمسافات. وقال ناصر عسكر إن البطل كان من المفترض أن يشارك مع بداية الموسم، إلا أنه عانى من مشكلة بسيطة.

ولفت إلى أن البطل هو حصان سرعة، ويمكنه المشاركة في مسافة الـ1000 - 1200 متر.

بوبات سيمار: سعيد بالثنائية و«ماي دباوي» إلى «جبل علي للسرعة»

عبّر المدرب بوبات سيمار عن سعادته البالغة بتحقيقه ثنائية خلال السباق.

وعن «ماي دباوي»، بطل الشوط الثاني، قال إن البطل كان سيشارك في وقت مبكر من الموسم، إلا أنه عانى من مشكلة صغيرة تمكنّا من معالجتها.

وأضاف أن البطل قد تكون وجهته المقبلة سباق «جبل علي للسرعة».

كما أشاد بالأداء الذي قدمه «جرين جاكت»، بطل الشوط السادس، واصفاً إياه بالحصان القادر على تقديم الكثير في المشاركات المقبلة.

أحمد بن حرمش: «زوكيني» حقق التوقعات



أثنى المدرب أحمد بن حرمش على أداء «زوكيني» بطل الشوط السابع والختامي «كأس إسطبلات شادويل». وقال: إن فوز البطل كان متوقعاً على الرغم من كبر سنه، إلا أنه ما زال يتألق في السباقات، إذ حل في مركز الوصافة في المضمار الأصفر بداية الشهر الجاري، بالإضافة إلى خفة وزنه التي ساهمت في تحقيق النتائج الجيدة. وأكد أحمد بن حرمش، أن كذلك النسل الطيب للبطل لعب دوراً في التألق، إذ ينتمي لنسل الفحل الشهير «دباوي»، متمنياً أن يواصل البطل انتصاراته في السباقات المقبلة.

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