ثلاثية لجودلفين في ثاني أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في ثاني سباقات كرنفال كأس دبي العالمي الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، إذ حققت ثلاثية عبر «فاليانت برينس» بطل «بطولة الراشدية»، «سوفت ويسبر» نجمة «سباق إيبي تومبي»، و«إليكتريكال ستورم» مسك ختام السباق.

فيما ظفر «تايجر نيشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب «تحضيري – سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي». كما شهدت الأمسية تحقيق المدرب العالمي سعيد بن سرور والفارسان مايكل بارزالونا ودانييل توهودب ثنائية لكل منهم خلال السباق.

الشوط الأول

حقق «رويال ميوز» لـ «ديفا للسباق» لقب الشوط الأول «عزيزي مينا» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.38.07 دقيقة وبفارق أنف عن «داون أون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «كوالتي هيومر» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثاني

اقتنص «الدسم» للشيخ عبد الله المالك الصباح لقب الشوط الثاني «سباق الوصل ستيكس» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب جورج بووي، مسجلاً زمناً قدره 1.09.12 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «فاست-اونو» لـ «مربط كريسبي»بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وحل ثالثاً «نور بانو» لسلطان علي بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثالث

ظفر «تايجر نيشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث «تحضيري – سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.24.51 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «إي إس – يونيكو» لـ «مربط كريسبي» بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وجاء في المركز الثالث «شارب آرمي» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

حققت «سوفت ويسبر» لجودلفين لقب الشوط الرابع «سباق إيبي تومبي» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 1.22.68 دقيقة وبفارق رقبة عن «وايت مونلايت» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحلت ثالثاً «سامدي رين» لـ «هورسيس آند باريرز» بقيادة الفارس فاكلاف جاناسك وإشراف المدرب جيليرمو اريزكوريتا.

الشوط الخامس

توج «فاليانت برينس» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «بطولة الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.46.92 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «دبي فيوتشر» لجودلفين بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «اوتومان فليت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السادس

ظفر «ساليوت ذا سولجر» لـ «فيكتورياس» بلقب الشوط السادس «سباق ثندر سنو للتحدي» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغ 150 ألف دولار، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 2.04.98 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «أتلتيكو إل كولانو» لهاراس باج دو سول بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وحل ثالثاً «بندوج» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

اقتنص «إليكتريكال ستورم» لجودلفين لقب الشوط السابع والختامي «ريفييرا عزيزي» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.35.37 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «آيجيان فينالي» لموسى اوزدمير بقيادة الفارس آيهان كرسون وإشراف المدرب أونور أوزلكانات.

وجاء في المركز الثالث «اوزو» لـ «ذا آذر كلوب» بقيادة صافي اوسبورن وإشراف المدرب جيمي اوسبورن.

سعيد بن سرور: «سوفت ويسبر» إلى «كيب فيردي»

أشاد المدرب العالمي سعيد بن سرور بالأداء الذي قدمته «سوفت ويسبر» التي حققت لقب «سباق إيبي تومبي» قائلاً: «فازت «سوفت ويسبر» بشكل جيد، ودائماً تبذل قصارى جهدها في سباقاتها، وأعتقد أن السبعة فيرلونغ هي مسافتها المثلى».

وأضاف: «تطورت المهرة بشكل ملحوظ من الناحية البدنية وتبدو أفضل بكثير هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، لذلك أعدتها لخوض حملة مشاركات في انجلترا بهدف المنافسة هنا في دبي هذا الموسم».

وأكد سعيد بن سرور أن الوجهة المقبلة للبطلة ستكون سباق «كيب فيردي». وتحدث عن أداء البطل «إليكتريكال ستورم» قائلاً: «ظهر «إليكتريكال ستورم» بشكل جيد للغاية، سننظر في الارتقاء به إلى مستوى أعلى ومسافة أطول، ولدينا خياران إما المشاركة في سباق «دبي ملينيوم ستيكس» وكذلك المملكة العربية السعودية».

شارلي آبلبي: «فاليانت برينس» إلى «جبل حتا»

ثمن المدرب شارلي آبلبي، أداء «فاليانت برينس» بطل الشوط الرئيس «بطولة الراشدية» قائلاً: «قدم «فاليانت برينس» عرضاً يبعث على الارتياح وأظهر تحسناً مع المنافسة الأطول (تسعة فيرلونغ)، ومن المحتمل أن نتجه مباشرة نحو سباق «جبل حتا» خلال أمسية الـ «سوبر ساترداي» شهر مارس المقبل».

وأضاف: ««اوتومان فليت» قدم أداءً جيداً بالمركز الثالث وأعتقد ان مسافة الميل وربع الميل في سباق «دبي ملينيوم ستيكس» سوف تناسبه .

بدوره، قال الفارس جيمس دويل: «اتخذنا خطوة كبيرة مع «فاليانت برينس» للمنافسة في هذا المستوى بناءً على ما حققه في الماضي، وأعتقد أنه قام بعمل جيد»، مضيفاً: «سيكون من المثير رؤية ما يريد المدرب شارلي آبلبي أن يفعله معه، لديه خيار الصعود في المسافة».

سالم بن غدير: «تايجر» هدفه «ديربي الإمارات»

أشاد المدرب سالم بن غدير بالفوز الذي حققه «تايجر نيشن» بطل «تحضيري - سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي»، مؤكداً أن مستواه متطور. وأضاف: إن المسافة ناسبت البطل وكان عند حسن ظن الجميع إذ نال اللقب على الرغم من مشاركته خلال فترة قصيرة جداً.

وأكد سالم بن غدير أن البطل يمتاز بالسرعة ولديه فرصة المشاركة في شوط «ديربي الإمارات» خلال أمسية كأس دبي العالمي شهر مارس المقبل، إضافة إلى السباقات الأمريكية.

بوبات سيمار: «رويال ميوز» استحق الفوز

أعرب المدرب بوبات سيمار عن سعادته بالفوز الباهر الذي حققه «رويال ميوز» بطل الشوط الأول لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس تاغ اوشي، إذ تمكن البطل من انتزاع اللقب في اللحظات الحاسمة بجدارة، مضيفاً إن المسافة كانت مناسبة.

وأكد بوبات سيمار أن البطل سيواصل مشاركاته في سباقات الكرنفال المقبلة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد السباق المقبل بعد معرفة التصنيف الذي سيحصل عليه إلى جانب حالته الصحية عقب السباق.

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