56 فارساً وفارسةً في دولية «الشراع لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تواصلت منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، وأولى فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول 2023، وشهدت أمسية يومها الثاني أول من أمس، إقامة أول جولة ماسية مع جولة تمايز من فئة أربع نجوم، برعاية (أم الإمارات)، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (150) سم، وبلغ عدد المسجلين فيها 56 فارساً وفارسةً، شارك منهم 46 فارساً، وتجدد التنافس بين 11 فارساً في جولة التمايز، ويبدو أنهم جعلوا الأداء من دون خطأ وراء ظهورهم أمراً محسوماً استناداً إلى رفعة مستوى وقدرات خيولهم، ليصبح تسجيل الزمن الأفضل أولى المهام، وأسفرت عن إكمال 10 فرسان جولة التمايز من دون خطأ! وبفارق التوقيت توّج بجائزة «أم الإمارات» الفارس الإيطالي المتألق ايمانويل غوديانو المشارك رقم (10) وقبل الأخير في جولة التمايز مع جواده «شالو»، وأنهى التمايز في زمن بلغ 37.15 ثانية، وجائزة المركز الثاني نالها الفارس البرتغالي دوارتيه سيابرا المشارك رقم (8) في التمايز مع الجواد «اتش اتش اس واشنطن»، والزمن 37.93 ثانية، وتوّج الفارس النمساوي غيرفريد بوك المشارك رقم (4) في التمايز بصحبة جواده «إيكترون ميلودي»، وأنهى التمايز في زمن بلغ 38.26 ثانية. أفضل مركز للفرسان العرب رقم (14) وأحرزه الفارس السوري أحمد حمشو مع الفرس «فرنشي في دي اس»، ويليه الفارس البحريني خالد هلال الخاطري والجواد «اتش بي آر غلانتيك رويال» في المركز الـ(20).

شراع البطولات

توّجت فاطمة العلي، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الفائزين في منافسة الجولة الماسية في جائزة (أم الإمارات)، وقالت: فخورون بالوجود في بطولة الشراع، وفخورة بمتابعتي مسيرتها منذ انطلاقة دورتها الأولى عام 2017، ونحن في أكاديمية فاطمة بنت مبارك من الداعمين الرئيسين لبطولة الشراع، وهما تندرجان تحت رعاية واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، ونتمنى أن نكون من حضورها الدائمين.

جائزة المرحلتين

خطفت الفارسة الإيرلندية جائزة الجولة الذهبية من فئة أربع نجوم، وبرعاية (بولسورث إليت آكشن)، وبمواصفات المرحلتين على حواجز (140) سم، وتنافس فيها 52 فارساً وفارسةً، وعبر المرحلتين من دون خطأ 18 فارساً، وأفضل زمن سجلته الفارسة جاسيكا بورك في المرحلة الثانية مع الفرس انبولس، وبلغ 24.22 ثانية أحرزت به الصدارة.

الجولة الفضية

أحرز فارسنا محمد شافي الرميثي جائزة الجولة الفضية برعاية ماجستيك، وبمواصفات الجولة الواحدة من فئة نجمتين، وعلى حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وشارك فيها 73 فارساً وفارسةً، وأكملها نظيفة من دون خطأ 19 فارساً، وتصدرهم الفارس الرميثي مع الجواد «دايغوري دروشوت»، وأكمل معه الجولة في زمن سريع بلغ 58.49 ثانية.

وجه الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو قفزات جواده «جوليوس دي» نحو الجائزة الكبرى لبطولة النجمتين، وبدأ زحفه بقوة عقب إكماله جولة المنافسة التأهيلية في زمن سريع بلغ 61.31 ثانية، نال به الفوز بجائزة الجولة الذهبية برعاية إيديال، والتي أقيمت في ختام منافسات اليوم الثاني أول من أمس للبطولة، وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (140) سم، وبمشاركة 46 فارساً.

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