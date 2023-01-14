إطلاق «كأس دبي الافتراضي» غداً بـ «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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في إطار «استراتيجية دبي للميتافيرس»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل مُدن العالم الرائدة في هذا المجال، وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع «الميتافيرس» العالمي، يطلق نادي دبي لسباق الخيل غداً، بالشراكة مع شركة «دي في سي سي ميتا تكنولوجي»، كأس دبي الافتراضي، أو «دبي فيرس كاب»، ليكون نادي دبي لسباق الخيل، أول مؤسسة للسباقات في العالم توجد بسباقاتها في عالم «الميتافيرس».

وستكون «دبي فيرس كاب»، مدعومة بالعالم الحقيقي لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة، حيث سيتمكن المستخدمون من تجربة السباقات، بواسطة مشاهد مستوحاة من سباقات الخيل على مضمار ميدان، ويمكن لمُلّاك الخيول في العالم الافتراضي، تتبع تطوراتها أثناء السباقات، وكسب عملات افتراضية، بناءً على أدائها، والحصول على جوائز قيمة.

سباق مثير

وسيتزامن الإطلاق مع الأمسية العاشرة لـ «نادي دبي لسباق الخيل»، برعاية «دي في سي سي ميتا تكنولوجي»، والتي تتضمن 7 أشواط مثيرة.

وستكون البداية مع الشوط الأول «ميتافيرس DVCC» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «مراقب» و«غالية» لـ «الوثبة للسباقات»، «العجيب ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، «برجة» و«إيه إف يهيب» لخليفة مطر محمد مطر النيادي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «سباق DVCC» لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ديزرت ديستنيشن» لسيد حشيش وهناء رفاعي، «شيف دي بارتي» لـ «آج القابضة المحدودة»، «ميزوتينتو» و«تريبولي مون» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «مغامرة DVCC» لمسافة 1200 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، 8 خيول، أبرزها «جميرا بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الهدير» لـ «شادويل»، «زامت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ليبيان كلاسيك» لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «رحلة DVCC» لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 9 خيول، أبرزها «ريكوردمان» لـ «نقابة إنيتفور ذا صن»، «فيرست وينتر» و«لايت بيم» لسلطان علي، «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «مسيرة DVCC» لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 11 خيلاً، أبرزها «اوبند مايند» لجودلفين، «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المرعب» لـ «شادويل»، «اكوامان» و«ناشيونال بانك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «نمط الحياة الأنيق DVCC» لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، مشاركة 8 خيول، أبرزها «كرنفال» لـ «شادويل»، «سياسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «جراند دبي» لحميد راشد علي الرايحي العليلي.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع الختامي «DVCC.COM» لمسافة 1000 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، 8 خيول، أبرزها «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، «آيرونسايد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «ويل تو وين» لمحمد أحمد علي السبوسي، «ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات».

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