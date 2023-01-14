الكربي يتألق في «تأهيلية الشراع الكبرى»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو بالجواد «نيكولاج دو ميوسك» (10 سنوات)، صدارة المنافسة التأهيلية لجائزة الشراع لونجين الكبرى، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاءت التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 145 سم، من فئة الأربع نجوم، وتنافس فيها 81 فارساً وفارسة، حسمها إيمانويل مع جواده «نيكولاج»، وجاء فارسنا محمد شافي الرميثي مع الفرس «كارامبا» ثانيا يليه الفارس الإيرلندي شين برين بالجواد «زد سفن».

صدارة

وانتزع فارسنا الشاب موفي عويضة الكربي، حامل لقب بطولة أبوظبي الدولية نوفمبر الماضي، الصدارة في منافسة المرحلتين من فئة النجمتين، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على متن الجواد «أوكسمول»، لنادي الشارقة للفروسية، وجاء في المركز الثاني السوري أسامة الزبيبي بالجواد «فلاش غوردون»، وحقق فارسنا حميد عبدالله المهير والفرس «شالينا»، لإسطبلات الشراع المركز الثالث.

وكسب الفارس البرتغالي دوارتيه سيابرا بالجواد «فيرنهيل شيك يور بوكيت»، جائزة منافسة الجولة الذهبية برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بمواصفات الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم على حواجز 140 سم، بمشاركة 40 فارساً وفارسة، أكملها 13 فارساً دون خطأ، وجاء بالمركز الثاني كريستابس نيرتنكس من لاتفيا بالجواد «كاميرو دي»، وحققت المركز الثالث البلجيكية سيلين أفزيفيدو بالفرس «ديسي دو إمبرونس» .

فئة النجمتين

وظفر الألماني ديفيد ويل بالجواد «سينتو دو روت»، بجائزة المرحلتين من فئة النجمتين، برعاية (كيبون جويا شوز) سويسرا، وحل ثانياً الإيطالي إيمانويل غوديانو بالجواد «جوليوس.دي»، يليه المصري عمرو جمال مع الفرس «غيرلين».

وتصدر البطولة الدولية من فئة النجمتين بقسميها فارسنا علي أحمد الجنيبي مع الفرس «أوكلاهوما في دي ال»، وسلطان النعيمي مع الجواد «اتش كيه الشبابي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز