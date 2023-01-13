إطلاق «كأس دبي الافتراضي» الأحد

المصدر: دبي - وام

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في إطار «استراتيجية دبي للميتافيرس»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل مُدن العالم الرائدة في هذا المجال،.

وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع «الميتافيرس» العالمي، أعلن نادي دبي لسباق الخيل، بالشراكة مع شركة «دي في سي سي ميتا تكنولوجي»، عن إطلاق كأس دبي الافتراضي أو «دبي فيرس كاب»، الأحد المقبل، ليكون نادي دبي لسباق الخيل، أول مؤسسة للسباقات في العالم تتواجد بسباقاتها في عالم «الميتافيرس».

وستكون «دبي فيرس كاب»، مدعومة بالعالم الحقيقي لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة، حيث سيتمكن المستخدمون من تجربة السباقات، بواسطة مشاهد مستوحاة من سباقات الخيل على مضمار ميدان، ويمكن لمُلّاك الخيول في العالم الافتراضي، تتبع تطوراتها أثناء السباقات، وكسب عملات افتراضية، بناءً على أدائها، والحصول على جوائز قيمة.

بنية تحتية عالمية

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: أسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، بنية تحتية عالمية، تدعم نمو مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الاقتصاد الرقمي، وهو ما يمكن الإمارة من القيام بدور رئيس في مجال صناعة المستقبل، وتحقيق خططها الطموحة للريادة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأضاف: كان اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، لاستراتيجية «دبي ميتافيرس»، بمثابة دفعة قوية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، واستحداث القوانين لتمكين استخدام تقنية الميتافيرس والتكنولوجيا المستقبلية، بشكل يعزز من مكانة دبي لريادة هذا المجال، ونحن في نادي دبي لسباق الخيل، حريصون على إثراء تجربة محبي السباقات، بمواكبة التطورات التكنولوجية.

وتابع: ««دبي فيرس كاب»، ستكون اللعبة الرقمية الأولى من نوعها لسباقات الخيل الافتراضية، التي تحاكي أكثر السباقات شهرة في العالم، وهو كأس دبي العالمي، ومن خلال تطويرها، نسعى لخلق بيئة افتراضية ممتعة، لتسليط الضوء على هذه الرياضة، ونشرها بين الأجيال، ن خلال منصة تجذبهم إليها.

الأفضل

وقال فينسنت تشي، الرئيس التنفيذي لشركة «دي في سي سي ميتا تكنولوجي»، الراعي الرسمي للسباقات السبعة في عاشر أمسية لموسم السباقات في ميدان 2022-2023: نعتز بشراكتنا مع نادي دبي لسباق الخيل، لتقديم لعبة افتراضية حديثة، ستتطور وتتوسع، لتصبح أفضل لعبة سباقات خيل في المستقبل، ونهدف لتصميم وتطوير لعبة افتراضية، تسمح للاعبين بالاستمتاع بمشاهدة مضمار ميدان بطابعه الفريد، .

والمشاركة في منافسات مميزة، تمنحهم جوائز وكؤوساً وعملات رقمية، يمكن استبدالها داخل اللعبة للحصول على مميزات إضافية، وأصول افتراضية NFT، كما نعمل على تطوير «دبي فيرس كاب»، لتصبح أكثر حداثة وتفاعلاً، لتسمح بالتكامل المستقبلي مع الأسواق الرقمية بتقنية «بلوك تشين».

وأضاف: دبي أصبحت مدينة المستقبل، وليس غريباً أن تنطلق الأفكار الجديدة من مدينة تسمح لنا بالنمو والتطور في الاتجاه الصحيح، وسيتم إصدار لعبة «دبي فيرس كاب»، بالتزامن مع موسم سباقات دبي للخيل على مضمار ميدان، من خلال عدد من الإصدارات التي تبدأ بإصدار تجريبي سيتم طرحه قريباً.

أمسية

وتضم أمسية الأحد من كأس دبي العالمي، 4 سباقات عشبية، من ضمنها سباقان هانديكاب، بجائزة مالية 95 ألف درهم لكل منها، الأول لمسافة 1400 متر، والثاني لمسافة 2000 متر، كما يمنح بعض الراغبين في متابعة كرنفال كأس دبي العالمي، فرصة حجز مشاركتهم في السباقات القوية.

حيث ستنطلق الأمسية بسباق الخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، كما تنطلق الخيول المهجنة الأصيلة، لمسافتي 1200 متر و1900 متر، بفئة هانديكاب، على الأرضية الرملية.

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