الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم

المصدر: دبي- خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، على مضمار «ميدان» العالمي ثاني سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، التي ستتنافس على الألقاب السبعة للأمسية.

وستكون البداية مع الشوط الأول «عزيزي مينا» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كوالتي هيومر» لسلطان علي، «كوالتي بون» لـ«مربط غوارا ديل سور».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «سباق الوصل ستيكس» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، مشاركة 9 خيول، أبرزها «الخزنة» و«بندر» و«برينسفيل» لجودلفين، «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الدسيم» للشيخ عبد الله المالك الصباح.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «تحضيري- سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار 8 خيول، أبرزها «تايجر نيشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «فلاينج هنتر» لسلطان علي، «لوريلي» لـ«هارس سان بيدرو»، «إي إس - يونيكو» لـ«مربط كريسبي».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «سباق إيبي تومبي» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار مشاركة 9 مهرات وأفراس، أبرزها «سوفت ويسبر» و«لايت أوف بيس» و«وايت مونلايت» و«وايلد بيوتي» لجودلفين، «كارولينا ريبر» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس الرئيس «بطولة الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار 11 خيلاً، أبرزها «دبي فيوتشر» و«باشن آند جلوري» و«فاليانت برينس» و«اوتومان فليت» لجودلفين، «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «فاستنت كراون» لمايكل سميث و إم دي اوكالاهان، «فري سكيب» لـ«نقابة سيتي للفروسية» و«ماكجتيجانز لإدارة الخدمات جي إل تي»، «كينج ديفيد» لمدام فرناند، «اورسا مينور» لحمدان بن حرمش، «ويركو» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، «زاجري» لـ«إكوري ألتيما» وجيرارد اوجستين- نورماند.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «سباق ثندر سنو للتحدي» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «فيرست كونستيتيوشن» لـ«ر ر ر للسباقات»، «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس»، «سيكريت فيكتوري» لـ«نقابة سام»، «بندوج» لمحمد خليل أحمد.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي «ريفييرا عزيزي» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار 16 خيلاً، أبرزها «إليكتريكال ستورم» و«إيكو بوينت» و«فيرست فيو» و«سنس أوف ويزدوم» لجودلفين، «تأمل» و«مقترب» و«ترجمان» لـ«شادويل»، «باباسيتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

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