تألق خيول الإمارات بـ«دولية الشراع لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تألقت خيول الإمارات بمنافسة الخيول الصغيرة، برعاية كفالور ببطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز التي يستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول، وبرعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، الرئيسة الفخرية لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحازت الصدارة الفرس «هوليوود» بقيادة موفي عويضة الكربي، وجاءت الفرس «كاملي» بقيادة الفارس سالم السويدي ثانياً، والجواد «كاب شور»، بقيادة الفارس مفتاح الظاهري ثالثاً، وفي منافسة الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، حاز الصدارة الجواد «غواندار سي سي»، بقيادة فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس، وجاء الجواد «لوكاردو أو» بقيادة فارسنا عبد الله المري ثانياً، يليه الجواد «لاتور بي»، بقيادة الفارس السوري محمد الزبيبي.

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