الجواد «ياس إكس منصور» بطل كأس ولي عهد الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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توج الجواد «ياس إكس منصور» لمالكه محمد عبدالحميد عبداللطيف طه، وبقيادة سيف البلوشي بكأس سمو ولي عهد الشارقة، في الشوط الخامس الرئيس، المخصص للخيول العربية الأصيلة (هيبة توليد الإمارات) لمسافة 1200 متر، وبمشاركة 14 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 200 ألف درهم برعاية المروان، مسجلاً زمناً قدره 1.19.57 دقيقة، وبفارق طول إلا ربع عن «إيه إف مرموق» لمالكه خالد خليفة النابودة، بينما جاء ثالثاً «براق المدام» لمالكه خادم بن حامد بن خادم بفارق رقبة عن الثاني.

«رود بلوك»

وظفر الجواد «رود بلوك» لمالكه سيد حشيش، وهناء رفاعي، وبقيادة أوسكار شافيز، بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في الشوط السادس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة السرعة 1200 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.10.63 دقيقة، وبمشاركة 14 خيلاً على جوائز بلغت 200 ألف درهم، وبفارق طول ونصف عن الثاني «أوبر كلاس» التابع لمربط غوارا ديل سور، بينما حل ثالثاً «مشاكل» لمالكه سالم راشد غدير بفارق 5 أطوال.

6 أشواط

بلغ مجموع حفل السباق الخامس الذي رعاه مركز دبي العقاري، 650 ألف درهم، وتضمن ستة أشواط مثيرة، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وشاركت في المنافسة 94 خيلاً، وشمل السباق كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة، ويحتضن مضمار الإمارة الباسمة إجمالي ستة سباقات خلال الموسم الذي يختتم في 12 مارس 2023.

وتقدم الحضور الرسمي الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، فيما بلغ الحضور الجماهيري نحو 2500 متفرج من عشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار الإمارة الباسمة. وقدم الجوائز للفائزين كل من محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة لونجين للفروسية والسباق.

«جاب العفريت» بطل الافتتاحي

وفي مستهل الحفل خطف الجواد «جاب العفريت» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وبقيادة ريتشارد مولن، كأس الشوط الأول، المخصص للخيول العربية الأصيلة من توليد الإمارات لمسافة 1200 متر تكافؤ، بمشاركة 16 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية برج الخور - دبي، وحلت ثانية الفرس «جاب مبروكة» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، والثالث «إيه إف استنطاق» التابعة لنقابة الإمارات للتوليد.

«ديزرت» ينتزع الشوط الثاني

وأكد الجواد «ديزرت» لمالكه سالم حسن الحوسني، وبقيادة سيف البلوشي، جدارته حينما نجح في تخطي المتصدرين، وانتزع كأس الشوط الثاني، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من توليد الإمارات لمسافة 2000 متر، وبزمن قدره 2.23.42 دقيقة، بمشاركة 16 خيلاً على جوائز قدرها 40 ألف درهم، وحل ثانياً «مداح الريح» لإسطبلات العجبان، والثالث «إيه إف هرقل» لمالكه معتصم محمد غنام.

«زاجر الوثبة» يحوز المركز الثالث

وظفر الجواد «زاجر الوثبة» للوثبة للسباقات التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبقيادة فرناندو جارا، بفوز مستحق حينما فاز بكأس الشوط الثالث، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من توليد الإمارات لمسافة 1700 متر، وبزمن قدره 2.00.02 دقيقة، وبمشاركة 16 خيلاً على جوائز قدرها 40 ألف درهم، برعاية مركز دبي العقاري، وحل ثانياً «الليث» للرحماني للسباقات، والثالث «زيدان الوثبة» للوثبة للسباقات التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

«كدر» يخطف الشوط الرابع

وتمكن الجواد «كدر» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وبقيادة ريتشارد مولن، من خطف كأس الشوط الرابع، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2700 متر تكافؤ، وبزمن قدره 3.10.89 دقائق، وبمشاركة 16 خيلاً، وبجوائز قدرها 40 ألف درهم، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة.

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