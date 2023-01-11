السباق الخامس بمضمار «الشارقة لونجين» ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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تستأنف في الثالثة عصر اليوم منافسات خامس سباقات مضمار «الشارقة لونجين» بالموسم 2022/‏‏‏‏‏‏‏ 2023، ويأتي السباق بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، الذي يدشن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، وتكون بدايتها من مضمار الشارقة، خلال الموسم الحالي.

وكان مقرراً تنظيم خامس سباقات مضمار «الشارقة لونجين»، السبت الماضي، وتم تأجيله بدواعي أمطار الخير إلى اليوم، ويعد هذا السباق ضمن 6 سباقات للخيول، ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية مركز دبي العقاري الراعي الرئيسي للسباق الخامس، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، وقناة الشارقة الرياضة.

6 أشواط

ويتألف الحفل الخامس من 6 أشواط مثيرة، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويضم الحفل شوطين رئيسيين، هما: كأس سمو ولي عهد الشارقة في الشوط الخامس «هيبة»، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط السادس «حسب عمر ونتائج المشارك»، وتتنافس 94 خيلاً على مجموع الجوائز البالغ 560 ألف درهم.

إسعاد للجميع

من جانبه، أكد محمد الأحمد المدير التنفيذي لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة، أن المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، وأن تكون أولى جولات سلسلة الإمارات لسباقات السرعة عبر كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في مضمار الشارقة، والذي تم تغيير مسافته من 1700 م إلى مسافة 1200م قد أسعدت الجميع من الملاك والمدربين وجماهير السباق، ومثلت دعماً لمثل هذه السباقات.

رؤية ثاقبة

وأضاف الأحمد: هذه المبادرة الرائعة جاءت بوقتها، وتؤكد الرؤية الثاقبة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتلبي بشكل لافت رغبات وطموحات الملاك والمدربين، وتمنحهم المزيد من الحوافز، ولم يخفِ السعي لتوسيع هذه السلسلة وتعميمها على مضامير السباقات في الدولة، وبالتأكيد ستسهم في توسيع قاعدة المشاركات، وتحفز الفرسان على تحقيق أفضل النتائج وسط المنافسات المثيرة، التي تشهدها مضامير السباقات بالدولة.

جوائز

وأوضح أن الفائز بالجولة الأولى في مضمار الشارقة مؤهل للمشاركة في بطولة جبل علي للسرعة، وسيحظى في الجولتين بجائزة قدرها 250 ألف درهم «بونص»، إضافة إلى الجوائز المرصودة سلفاً لسباق جبل علي للسرعة، وهي 500 ألف درهم.

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