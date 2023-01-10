«سوفرين برينس» لجودلفين يتوج بطلاً لـ «جائزة زعبيل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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ظفر «سوفرين برينس» لجودلفين بلقب الشوط الرابع الرئيس «جائزة زعبيل»، في السباق الثامن لـ«نادي دبي لسباق الخيل»، الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، فيما اقتنص «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث.

وشهدت الأمسية تألق المدرب أحمد بن حرمش و الفارس راي داوسون اللذان حققا ثنائية خلال السباق.

الشوط الأول

حقق «برزيان إمباير» لأحمد السيد شهاب الهاشمي لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر على المسار العشبي برعاية «بارك افنيو» البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، بقيادة الفارس روان سكوت وإشراف المدرب حمد المرر، مسجلاً زمناً قدره 1.24.30 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «رناهوليك» لرضا إبراهيم منفردي بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وجاء في المركز الثالث «ليجند أوف كان» لفوزي عبد الله ناس بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الثاني

اقتنص «مستر راج» لأحمد بن طوق المري لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المسار الرملي برعاية «كريك فيوز» البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.25.59 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «مستر بروكوشيس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «جو سولجر جو» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الثالث

ظفر «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على المسار العشبي برعاية «ريفييرا» البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.10.59 دقيقة وبفارق رأس عن «هارفست جولد» لـ «نقابة إيه إيه» بقيادة الفارس اوسكار شافيز وإشراف إيليس جين.

وجاء في المركز الثالث «مكمانامان» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الرابع

توج «سوفرين برينس» لجودلفين بلقب الشوط الرابع الرئيس «جائزة زعبيل» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي برعاية «عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.61 دقيقة وبفارق طول و ربع الطول عن «زمان» لعبد الله مناحي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «تامبورادا» لـ «نقابة سام» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الخامس

حقق «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على المسار الرملي برعاية «ريفيه» البالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.38.73 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «المروم» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السادس

فاز «غارث» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1900 متر على المسار العشبي برعاية «مينا» البالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.56.65 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كنود» لفوزي عبد الله ناس، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وحل ثالثاً «لايت بيم» لسلطان علي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

صوفي كريتين: «سوفرين برينس» يحقق التوقعات

قالت صوفي كريتين مساعدة مدرب بفريق جودلفين: إن البطل «سوفرين برينس» حقق التوقعات في الشوط الرابع الرئيس «جائزة زعبيل» بقيادة الفارس وليام بيوك، الذي قاده للفوز أمام نخبة من أقوى الخيول.

وأضافت أن هذا البطل متأقلم مع أرضية مضمار «ميدان»، إذ سبق للبطل تحقيق الفوز مرتين في المضمار العالمي، وهو حصان قادر على العطاء وانتصاراته تشهد له بذلك.

الوجهة المقبلة

وذكرت أنها ستتحدث مع المدرب شارلي آبلبي لتحديد الوجهة المقبلة للبطل.

مايكل كوستا: وجدنا تركيبة النجاح لـ«نبراس»



أكد المدرب مايكل كوستا أن «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بطل الشوط الثالث أثبت تميزه على المسار العشبي. وأضاف أنهم ما زلوا يتعرفون على قدرات البطل، إذ تم تجريبه في السابق على الرمل، إلا أنه يبدو أن السباقات العشبية هي المناسبة له.

وقال مايكل كوستا: «الخطة المقبلة للبطل مشاركته في سباقات الـ 1600 متر، وبالتحديد في سباقات «ميدان»، خاصة أننا وجدنا تركيبة النجاح للبطل».

وعن الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي يوم الجمعة المقبل أكد جاهزية خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، للمشاركة في أشواط السباق، متمنياً مواصلة الإنجازات والانتصارات للإسطبل الأصفر.

أحمد بن حرمش: «مستر راج» أثبت تميزه

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالأداء الذي قدمه «مستر راج» ، بطل الشوط الثاني، مؤكداً أنه أثبت تميزه في أول مشاركة له على مضمار «ميدان». وأضاف أن البطل قد يتجه إلى سباقات كرنفال كأس دبي العالمي وبالتحديد الـ «2000 جينيز الإماراتي». وعن «غارث» بطل الشوط السادس، قال:

إن البطل وكذلك صاحب المركز الثالث «لايت بيم» سبق لهما المشاركة على المسار العشبي، وقدما أداء مميزاً الموسم الماضي، لذا قررنا أن يعودا إلى مضمار «ميدان».

مصبح المهيري: «ستريت مود» مزاجي

ثمن المدرب مصبح المهيري، الأداء الذي قدمه «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي بطل الشوط الخامس.

وقال: إنه في آخر سباق له في مضمار «ميدان» جاء في المركز السادس، لذا قمنا بتغيير الخطة، وطلبت من الفارس أنطونيو فريزو أن يكون مع الخيول في المقدمة عند الانطلاقة.

وأضاف: إن البطل متميز، ولكنه في ذات الوقت مزاجي، متمنياً أن يواصل تألقه في السباقات القادمة.

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