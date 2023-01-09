«مربط دبي» أفضل مزرعة في «عجمان للخيل العربية»

المصدر: دبي - البيان

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أكد مربط دبي للخيول العربية أفضليته وريادته ومرجعيته الإنتاجية المتميزة وطنياً، وذلك في ختام بطولة عجمان للخيل العربية الأصيلة 2023 التي اختتمت مساء أول أمس في ميدان نادي الفروسية. وتمكنت خيول مربط دبي من إحراز الذهب والفضة ونال جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات محافظاً على اللقب الذي ناله في نسخة 2022 من البطولة.

وتوجت بطلة بطولتي براغ وستروهن الدوليتين الفرس «دي جهراء» وهي من الفحل العالمي «إكسكاليبور والفرس «دي جواهر» باللقب الذهبي لبطولة عجمان للخيل العربية الأصيلة 2023 بعد سيطرة واضحة على مجريات المنافسات. كما أحرز مربط دبي فضيتين؛ أولاهما في بطولة المهرات بعمر السنة مع المهرة الواعدة «دي عبق» وهي من الفحل العالمي «دي شخاط» والفرس العالمية «دي عجايب»، والثانية في بطولة المهرات مع المهرة الفاتنة المتوجة في بطولة المربين بالموسم الماضي المهرة «دي تيماء» وهي من فحل الإنتاج العالمي الجديد دي سراج والفرس «دي أزلية».

وتحتفظ بطولة عجمان للخيل العربية الأصيلة لمربط دبي للخيول العربية بسيرة ذهبية ميزته بين المرابط الوطنية، وانطلاق العديد من الخيول البطلة كان آخرها المهر الوسيم «دي إكسبو» وهو من الفحل العالمي «دي سراج» والفرس «إيلي جهراء».

كما يعتبر مربط دبي الأكثر حصولاً على ألقاب الأفضلية في تاريخ البطولة وصولاً إلى نسخة الموسم الماضي حيث نال المربط لقب المزرعة الرائدة في الإمارات ونالت المهرة دي إكسبو جائزة الجواد الرائد في الإمارات.

محطة

من جانبه، أكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، أن بطولة عجمان تعتبر محطة لها مكانتها في البطولات الوطنية، معرباً عن سعادته بالنتائج التي حققتها المهرات وعززتها الفرس دي جهراء بالذهب وتوجها المربط باللقب الوطني.

وقال التوحيدي: نحن حريصون على المشاركة المستمرة في بطولة عجمان التي نعتبرها محطة وطنية مهمة. وهي موعد تنافسي سنوي تعودنا أن تطل فيه المهور والمهرات الواعدة بمجد البطولات الكبرى. ونعتبر لقب جائزة المزرعة في الإمارات اعترافاً متجدداً بالمكانة الريادية لمربط دبي الذي يقود دفة الإنتاج العالمي للإمارات بجدارة نوعية.

بدوره، أثنى عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي على التنافس الحماسي بين المرابط الوطنية الكبرى التي حرصت على جعل بطولة عجمان مناسبة ذات أهمية. وقال المرزوقي: مشاركتنا في البطولة حققت الهدف منها. عززت دي تيماء رصيدها من الألقاب وأظهرت المهرة دي عبق في أول مشاركة لها أنها قادرة على الذهاب بعيداً في مزاحمة الخيول الجيدة وحصد الألقاب. وأكدت الفرس دي جهراء مكانتها الذهبية بين أفضل الأفراس ومواصفاتها الإنتاجية الخاصة. ونحن سعداء بنيل لقب المزرعة الرائدة في الإمارات مجدداً، ومستمرون في العمل على تعميق مستوى الريادة وجودة الإنتاج.

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