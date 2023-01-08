حمدان السبوسي: «الجيرز» متميز

المصدر: دبي - البيان

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أشاد المالك حمدان السبوسي بالأداء المتميز الذي قدمه «الجيرز»، نجم «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، مشيراً إلى أن البطل شارك على الرغم من عدم جاهزيته الكاملة للسباق. وأضاف أن الخيارات مفتوحة أمام البطل، أبرزها المشاركة في «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي»، بعدها المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، أو التوجه إلى أمسية كأس السعودية الشهر المقبل.

بدوره قال المدرب سايمون كريسفورد إن «الجيرز» تأقلم بشكل كبير على الأرضية الرملية بمضمار «ميدان»، كما أن المسافة كانت مناسبة جداً، لذا ستكون «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» هي الاختبار الثاني ، وبعدها سوف نرى مدى قدرته على المشاركة في شوط «كأس دبي العالمي » شهر مارس المقبل، إذ إنه من المبكر حالياً تحديد الوجهة النهائية للبطل.

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