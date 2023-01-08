ثنائية لجودلفين في افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

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تألقت خيول جودلفين في افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «زعبيل للأعلاف»، إذ حققت ثنائية عبر «السهيل» بطل «بطولة قلعة الفهيدي»، و«لازولي» نجم «بطولة ارتجال دبي للسرعة - داش»، فيما تألق كل من «آر بي ريتش لايك مي» لـ«فيكتورياس» وفوزي ناس و«الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي في أولى جولات «بطولة آل مكتوم للتحدي».

وشهد الأمسية، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وحمد الشامسي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل.

الشوط الأول

احتفظ «آر بي ريتش لايك مي» لـ«فيكتورياس» وفوزي ناس، بلقب «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 50 ألف دولار، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 01.44.72 دقيقة محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم (إيه إف مثمون - 1.45.55 دقيقة) وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع طول عن «بركة» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وأكد المدرب فوزي ناس أن البطل سيشارك في أمسية كأس السعودية في الشهر المقبل، ثم سيعود إلى مضمار «ميدان» للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي في شهر مارس المقبل.

الشوط الثاني

اقتنص «إينيمي» لتريسي بيل وكارولين ليونز لقب الشوط الثاني «سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك»، لمسافة 2410 أمتار، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس ريتشارد كنجستكوت وإشراف المدرب آيان وليامز، مسجلاً زمناً هو 02.27.94 دقيقة وبفارق طول عن «نيو كوميدي» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب أحمد الشميلي. وحل ثالثاً «فيرست رولر» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثالث

حقق «سويتزرلاند» لـ«ر ر ر للسباقات» لقب الشوط الثالث «بطولة دباوي ستيكس»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01.10.82 دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن «مبكر» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وأكد معمر عبدالله أمين الشرفا، مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن البطل سوف يشارك في أمسية كأس السعودية ، وبعدها سيدافع عن لقب «دبي جولدن شاهين» خلال أمسية كأس دبي العالمي .

الشوط الرابع

ظفر «لونج كيس» لـ«مربط غوارا ديل سو» بلقب الشوط الرابع «تحضيري - سباق جميرا كلاسيك»، لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 01.23.60 دقيقة وبفارق رأس عن «فيليكس ناتاليس» لـ«سليف إت المحدودة» بقيادة الفارس ريتشارد كنجستكوت وإشراف المدرب توم داسكومب. وحل ثالثاً «هايبانك» لجودلفين بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

توج «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي بلقب الشوط الخامس الرئيس «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 01.35.88 دقيقة وبفارق 6 أطوال ونصف طول عن «دسكوفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار. وجاء في المركز الثالث «إيفر فاست» لـ«مزرعة كيدار - فرانكي اوكونور» بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السادس

اقتنص «السهيل» لجودلفين لقب الشوط السادس «بطولة قلعة الفهيدي»، لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 01.21.59 دقيقة ومحطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم (ستورم داميج - 01.21.67 دقيقة) وبفارق 4 أطوال عن «الفريق» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري. وحل ثالثاً «شيلير» لـ«أكيلا للتهجين المحدودة» .

الشوط السابع

حقق «لازولي» لجودلفين لقب الشوط السابع «بطولة ارتجال دبي للسرعة - داش»، لمسافة 1000 متر، على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 56:17 ثانية وبفارق طول وربع طول عن «مان أوف بروميس» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وجاء في المركز الثالث «بونتوس» لإيفا نيسلانيكوفا .

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