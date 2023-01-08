آبلبي: الخيارات مفتوحة أمام «السهيل»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد المدرب شارلي آبلبي بالأداء الذي قدمه «السهيل» لجودلفين بطل «بطولة قلعة الفهيدي»، مؤكداً أن الخيارات أمام البطل مفتوحة، أبرزها المشاركة في سباق «زعبيل للميل»، أو سباق «كأس الرياض للسرعة» بأمسية كأس السعودية في شهر فبراير المقبل، وبعدها المشاركة في أحد أشواط «سوبر ساترداي» بداية شهر مارس المقبل في مضمار «ميدان» العالمي.

كما تحدث شارلي آبلبي عن «لازولي» لجودلفين بطل «بطولة ارتجال دبي للسرعة - داش»، قائلاً إن البطل والوصيف «مان أوف بروميس» قدما أداء متميزاً في الشوط، وإنه يفكر في الفصل بينهما في السباقات المقبلة، إذ سيدافع «لازولي» عن لقب «بطولة بلو بوينت للسرعة» .

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