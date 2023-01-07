تواصل منافسات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2023 فى يومها الثاني

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، انطلقت أمس النسخة العشرين لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2023 بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية وتستمر ثلاثة أيام.

وشهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان والشيخ حميد بن أحمد النعيمي والشيخ حميد بن عبد العزيز النعيمي والشيخ سلطان بن عبد العزيز النعيمي اليوم منافسات البطولة في يومها الثاني والمقامة في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان والتي يشارك فيها أكثر من 300 خيل من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الإمارات وخارجها.

وأشاد الشيخ حميد بن عمار النعيمي باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "واخوانه أصاحب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات بالخيول العربية الاصيلة مما كان له الاثر الكبير في جعل هذه المسابقة في طليعة المسابقات في دولة الامارات وتحظى بحضور متميز.

وأكد على الدعم المطلق الذى يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان لكل الفعاليات الرياضية التي تقام بعجمان خاصة تلك المرتبطة بتراثنا وعاداتنا العربية الاصيلة الموروثة عن الاباء والاجداد.

وقال إن البطولة في نسختها العشرين هي امتداد طبيعي للبطولات السابقة وتُرسّخ مكانة إمارة عجمان في هذه الرياضة وتعزز ارتباطنا بتراثنا وتاريخنا وبقيمنا الأصيلة قولا وفعلا.

وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأول لفئة المهرات عمر سنة "أ” عن فوز المهرة "دي عبق" لمربط دبي بالمركز الأول وحققت 92.20 نقطة. وفازت "ام كي نفرتيتي" لمالكها عمرو محسن بالمركز الثاني محققة 91.70 نقطة. وفي المركز الثالث، "ام زد العين" لمالكها خليفة عبد الله النعيمي بـ 91.70 نقطة.

وانتزعت المركز الأول في فئة المهرات عمر سنة "ب ” "ندية الزبير" لمربط الزبير محققة 91.80 نقطة. وفي المركز الثاني، "الأريام يولة" لإسطبلات الأريام محققة 91.80 نقطة، وفي المركز الثالث، "طوكيو السلام" لمربط السلام بـ 91.30 نقطة.

أما في فئة المهرات عمر سنتين "أ” فذهب المركز الأول للمهرة "مليكة البداير" لمربط البداير وجمعت 92.20 نقطة. وفي المركز الثاني: "ع ج نومه" لمالكها محمد إبراهيم يوسف وحصلت 91.80 نقطة. وفي المركز الثالث المهرة "جي اس زمرة" لمالكها ايمن الخطيب وحققت 91.40 نقطة.

كما فازت بالمركز الأول في فئة المهرات عمر سنتين "ب ”، المهرة "دي برقي" لمالكها محمد طارق شعبان برصيد 91.70 نقطة. وفي المركز الثاني، "دي تيماء" لمربط دبي وحققت 91.70 نقطة. وفي المركز الثالث: "ج م ح هاجر" لمالكها جمعة محمد الشميلي بـ 91.70 نقطة.

وتربعت على المركز الأول في فئة المهرات عمر 3 سنوات "اي اس شيخة" لمالكها أحمد محمد شليك الشميلي وحققت 92.40 نقطة. وفي المركز الثاني المهرة "عجايب المنهل" لمالكها فهد سالم الزعابي وحصدت 92.00 نقطة. وفي المركز الثالث المهرة "م ع ثمينة" لمالكها ميثاء أحمد بن خلف العتيبة بـ 91.70 نقطة.

واحتل المركز الأول في فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات "أ” الفرس "دي جهراء" لمربط دبي ونال 92.20 نقطة. وفي المركز الثاني "أ اتش مياسه" لمربط ربدان وحصل على 92.10 نقطة. وفي المركز الثالث "اي دي ليالي" لـ هند عدنان عبدالله الشحي ونال 92.00 نقطة.

وحقق الفرس "الجوهرة آي جي إتش" لجاسم محمد الشاعر النقبي المركز الاول في فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات "ب ” ونال 92.50 نقطة. وفي المركز الثاني "اف ايه ام بنت رشيم " لمالكه حمد محمد راشد الحبسي وحقق 92.10 نقطة. وفي المركز الثالث الفرس، "نويدرة الزبير" لمربط الزبير ونال 91.10 نقطة.

الجدير بالذكر أن اليوم الثاني للبطولة تتنافس فيه ، الأفراس عمر 7-9 سنوات والأفراس عمر 10 سنوات وما فوق والأمهار عمر سنة "أ،ب،ج” والأمهار عمر سنتين "أ،ب” والأمهار عمر 3 سنوات، وخصصت جوائز للمزرعة الرائدة في البطولة ولجواد الإمارات الرائد وللجواد الفائز بأكثر عدد من النقاط ومملوك لمواطن من الإمارات، وسوف تختتم البطولة غدا الأحد.



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