السباق الثامن لـ«نادي دبي لسباق الخيل» في مضمار «ميدان» العالمي غداً

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق غداً السباق الثامن لـ«نادي دبي لسباق الخيل»، في مضمار «ميدان» العالمي وبرعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، إذ تتضمن الأمسية 6 أشواط، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 555 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «جائزة زعبيل» لمسافة 1600 متر وعلى المسار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم، وبمشاركة 8 خيول وأبرزها «سوفرين برينس» لجودلفين، و«الكامل» و«زينهم» لـ«شادويل»، و«تامبورادا» لـ«نقابة سام»، و«لوشيوس طبريوس» لسيد حشيش وهناء رفاعي، و«بيرفكت لاف» لـ«مربط غوارا ديل سور»، و«زمان» لعبدالله مناحي، و«زيرو تو إيه هندرد» لآفني كابور، وشارنش كابور، ونيراف كابور.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر على المسار العشبي وبرعاية «بارك افنيو» والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 16 خيلاً وأبرزها «تركي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«جيم ماستر» لأحمد زياد كلداري، و«مابوتو» و«ميسشيف مون» لـ«اسطبلات الراشد».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المسار الرملي وبرعاية «كريك فيوز» والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 10 خيول وأبرزها «مستر بروكوشيس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مستر راج» لأحمد بن طوق المري، و«جو سولجر جو» لـ«فيكتورياس»، و«نيار» لـ«اسطبلات الراشد».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على المسار العشبي وبرعاية «ريفييرا» والبالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً وأبرزها «ستانينج بيوتي» لجودلفين، و«بواسل» لـ«شادويل»، و«نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«كيرن آيلاند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«رايج» لـ«ر ر ر للسباقات».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على المسار الرملي وبرعاية «ريفيه» والبالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، 16 خيلاً وأبرزها «أوندا روجنتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ميادين» لـ«شادويل»، و«سقارة كينج» لسيد حشيش، و«المروم» و«أنبار» لـ«اسطبلات الراشد».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1900 متر على المسار العشبي وبرعاية «مينا» والبالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، مشاركة 16 خيلاً وأبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«كرنفال» لـ«شادويل»، و«كنود» لفوزي عبدالله ناس، و«جرافيتي ماستر» لراشد سعيد الشحي.

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