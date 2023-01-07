«نخبة الأبطال» يتنافسون على كأس ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تتجه الأنظار اليوم إلى النسخة 15 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة برعاية طيران الإمارات لمسافة 119 كلم.

وينطلق السباق في الساعة 7 صباحاً في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق. وسيشهد السباق منافسة قوية وتحدياً ساخناً بين نخبة الفرسان وأبطال العالم المشاركين تحت شعار أقوى الإسطبلات في الدولة.

ويعد مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة عموماً والسباق الرئيسي الذي يقام اليوم على وجه الخصوص، من أبرز الأحداث والفعاليات المميزة في أجندة موسم سباقات القدرة.

كما يكسب الحدث أهمية كبرى لأنه يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بطل العالم للقدرة في نورماندي بجمهورية فرنسا 2014، إضافة إلى تحقيق سموه العديد من الألقاب والبطولات على المستوى الدولي.

حسم اللقب

ويأتي كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة في مسك ختام المهرجان الذي دشنه سباق السيدات لمسافة 101 كلم وتوجت فيه باللقب الفارسة السورية ماسة عدنان على صهوة الفرس «النيز جميلة» لإسطبلات F3 لتحسم اللقب في زمن قدره 3.24.40 ساعات.

يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي للمسافة ذاتها الذي حصد فيه الفارس سعيد أحمد الشامسي اللقب على صهوة «بولي» لإسطبلات SS مسجلاً زمناً قدره 3.26.48 ساعات، لتكرر إسطبلات F3 المشهد الافتتاحي بانتزاع كأس اليمامة للأفراس مع الفارسة ماسة عدنان نفسها والتي امتطت صهوة الفرس «رو فانتستيكا» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.09.01 ساعات.

تتويجات سابقة

وتوج بلقب النسخة الماضية لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، الفارس سالم حمل ملهوف الكتبي وبطل العالم في 2021، على صهوة الجواد «ويلي مير انكور» مسجلاً زمناً قدره 4.04.09 ساعات.

وبفارق جزء من الثانية عن الوصيف سهيل علي راشد الغيلاني الذي امتطى صهوة الفرس «سيفين لارزاك» لإسطبلات M7، وجاء في المركز الثالث سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الجواد «كاستليبار كورسير» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.04.43 ساعات.

جوائز السباق

وأعلنت اللجنة المنظمة عن الجوائز النقدية القيمة في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية بقيمة 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والمركز الثالث 160 ألف درهم، والمركز الرابع

100 ألف درهم، والمركز الخامس 90 ألف درهم، والمركز السادس 80 ألف درهم، والمركز السابع 70 ألف درهم، والمركز الثامن 60 ألف درهم، والمركز التاسع 50 ألف درهم، والمركز العاشر 50 ألف درهم، ومن المركز الحادي عشر إلى الخامس عشر سيحصل على جائزة نقدية بقيمة 30 ألف درهم.

إجراءات المشاركة

وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة،أمس، الإجراءات الخاصة بالمشاركة في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة أبرزها قياسات الأوزان للفرسان وعملية الفحص البيطري للخيول.

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة، خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

مراحل

ينقسم سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 32 كلم «اللون الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

إسماعيل محمد: جاهزون للتحدي

أكد إسماعيل محمد مدرب إسطبلات MRM جاهزيتهم للمنافسة في السباق الذي يحمل اسماً غالياً على القلوب وهو اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويسعى الإسطبل إلى تحقيق النتيجة التي يتطلع إليها جماهير الإسطبل خاصة وأن موعد وتوقيت السباق يعتبر مناسباً قبل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، مما شجعهم على المشاركة بمجموعة من الأسماء المميزة في السباقين، لافتاً إلى أن العديد من الإسطبلات تستهدف الكأس اليوم ومن بينها إسطبلات MRM.

تركيز

وقال إسماعيل محمد لـ «البيان» إن استراتيجية إسطبلات MRM تركز على مشاركة خيول الإنتاج ومعظم الخيول المشاركة تحت شعار الإسطبل الأحمر من هذه الفئة إلى جانب حصان إيطالي يملك مؤشرات جيدة للمنافسة اليوم، مبدياً رضاه عن أداء الإسطبل حتى هذه اللحظة في الموسم المحلي مما قادهم إلى التواجد في المراكز الأولى من حيث حصد النقاط على مستوى الإسطبلات.

علي المهيري: مناسبة خاصة

تقدم علي المهيري مدرب إسطبلات دباوي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على إقامة المهرجانات الكبيرة التي تجمع عشاق ومحبي الفروسية.

حرص

وأشار المهيري إلى أن كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة مناسبة خاصة وغالية وهو سباق يستقطب نخبة الفرسان والخيول، وسيحرصون على المشاركة عبر حصانين.

توقع

وتوقع المهيري أن تشهد النسخة الحالية منافسة قوية عطفاً على المشهد في السنوات الأخيرة، كما يعد السباق السنوي منصة للاحتفاء بفرسان جدد وخيول جديدة تدون اسمها في واحد من أقوى وأغلى السباقات في الموسم.

غانم المري: منافسة قوية

أكد المدرب غانم المري أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، شهد منافسة قوية بين الإسطبلات في مختلف المنافسات، مما يعطي مؤشراً للسباق الرئيسي بأن يكون من أقوى النسخ، لافتاً إلى أن السباق قد يشهد تتويج بطل جديد بالنسخة 15 على ضوء المشهد الأخير قبل السباق في كأس اليمامة للأفراس، حيث كان يتوقع أن تحدث مفاجأة في السباق الذي حسمته إسطبلات F3.

دعم كبير

وتوجه المري بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير والذي يجسده تنظيم المهرجان السنوي الذي يحمل اسم سموه، مشيراً إلى أن إسطبلات جميرا تتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج في السباق الرئيسي بعد ارتفاع جاهزيتها في الفترة الأخيرة.

علي الصابري: لقب غالٍ

أكد المدرب علي سلمان الصابري مدرب إسطبلات البراري أن المشاركة بحد ذاتها في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة تعد وسام فخر على صدور الجميع، والفائز باللقب ستكون سعادته مضاعفة بنيل اللقب الغالي على الجميع، مشيراً إلى أن نخبة الإسطبلات والفرسان يتطلعون إلى اعتلاء منصة التتويج في مسك ختام المهرجان الذي شهد مشاركة مميزة وتحقيق أرقام قياسية.

شكر

وتوجه الصابري بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، حيث يعكس مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة هذا الدعم السخي من سموهما بهذه الرياضة العريقة.

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