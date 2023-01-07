السباق الخامس لمضمار الشارقة ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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يحتضن مضمار الشارقة لونجين اليوم السباق الخامس لسباقات نادي الشارقة بالموسم 2022 - 2023 والذي يشهد سباقي «كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم»، ويأتي هذا السباق بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، يتم اليوم تدشين سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، التي ستكون بدايتها من مضمار الشارقة خلال الموسم الحالي.

وينظم السباق نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية مركز دبي العقاري الراعي الرئيسي للسباق الخامس وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية، ويشهد السباق الذي يتضمن 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات مشاركة 94 جواداً مع وجود 11 جواداً على الاحتياط.

وستنطلق اليوم أولى جولات سلسلة الإمارات لسباقات السرعة عبر كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في مضمار الشارقة، والذي تم تغيير مسافته من 1700م إلى مسافة 1200م، ويذكر أن نادي الشارقة للفروسية والسباق كان ينظم سنوياً بطولة كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تأكيداً للعلاقة الوثيقة التي تربط بين مضماري جبل علي والشارقة.

وسيكون الفائز بالجولة الأولى من السلسلة في مضمار الشارقة على لقب كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للسرعة مؤهلاً للمشاركة في سباق بطولة جبل علي للسرعة.

وسيحظى الفائز في الجولتين بجائزة وقدرها 250 ألف درهم «بونص»، إضافة إلى الجوائز المرصودة سلفاً لسباق جبل علي للسرعة وهي 500 ألف درهم وينال الفائز الأول فيها مبلغ 300 ألف درهم، فيما تبلغ جائزة الجولة الأولى على كأس سموه في مضمار الشارقة 200 ألف درهم ويمنح البطل 120 ألف درهم.

ضربة البداية

ستكون الانطلاقة في الثانية والنصف ظهر اليوم بالشوط الأول «شوط برج الخور - دبي» المقدم من مركز دبي العقاري، ومخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م «هانديكاب» ومن الإنتاج المحلي، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثاني «شوط الياسمين» برعاية سلسلة الإمارات لسباق الخيل وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي، لمسافة 2000م وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ويشارك 16 جواداً مع وجود 2 من الجياد على الاحتياط في الشوط الثالث «شوط الفردوس» برعاية مركز دبي العقاري المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم.

ويرعى الشوط الرابع «شوط بالما سبرينج» سلسلة الإمارات لسباق الخيل وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ وضمن التصنيف لعمر أربع وخمس سنوات، لمسافة 2700 م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً.

منافسة

ويتنافس 14 جواداً للفوز بالشوط الخامس «كأس سمو ولي عهد الشارقة المقدم من مركز دبي العقاري» والمخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1200م «هيبة»، وهو شوط تكافؤ وجوائزه 200 ألف درهم.

ويشكل الشوط السادس: «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم برعاية سلسلة الإمارات لسباق الخيل» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة، مسك ختام الأمسية الخامسة لسباقات مضمار الشارقة لونجين ومسافته 1200م «كونديشين»، وجوائزه 200 ألف درهم، ويشهد 16 جواداً مع وجود جواد واحد على الاحتياط.

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