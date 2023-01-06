كرنفال كأس دبي العالمي ينطلق اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم على مضمار «ميدان» العالمي، كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «زعبيل للأعلاف»، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، التي ستتنافس على الألقاب السبعة للأمسية، البالغة قيمة إجمالي جوائزها 980 ألف دولار.

ورحب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، بجميع الضيوف في نسخة عام 2023، من كرنفال كأس دبي العالمي، التي ستقام في درة الميادين، مضمار «ميدان».

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إنه منذ الانطلاقة الأولى للكرنفال في عام 2004، استقبلنا أفضل الخيول والمدربين والفرسان من مختلف أرجاء العالم، والذين توافدوا إلى دبي للاستمتاع بهذه الأجواء الحماسية الممزوجة بتقاليدنا في الضيافة.

وأضاف أنه على مدار تسع أمسيات، نحن واثقون بالحفاظ على تجربتنا بتنظيم سباقات متميزة، في إطار التحضير للدورة الـ 27 من أمسية كأس دبي العالمي، في 25 مارس المقبل.

وستكون البداية مع الشوط الأول «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 50 ألف دولار، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «دريان» و«دارين» لـ «ياس للسباقات»، «حميم» و«إنديس داي» و«كيرليس ديل روك» لـ «إسطبلات العجبان»، «آر بي ياس صير» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

يشارك في الشوط الثاني «سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك»، لمسافة 2410 أمتار، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، 16 خيلاً، أبرزها «ذهبي» و«ووك أوف ستارز» و«مارشينج آرمي» و«جلوبال هيت» و«فيرست رولر» و«نادر» لجودلفين.

يشهد الشوط الثالث «بطولة دباوي ستيكس»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار، مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «الكرامة» و«مبكر» لـ «شادويل»، «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «جلاديتور كينج» و«راوي» و«سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات».

يشارك في الشوط الرابع «تحضيري - سباق جميرا كلاسيك»، لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار، 11 خيلاً، أبرزها «الخزنة» و«كوريتجس نايت» و«هايبانك» لجودلفين، «تيمبستا دورو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «لونج كيس» لـ «مربط غوارا ديل سو».

يشهد الشوط الخامس الرئيس «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «دانيه» لـ «شادويل»، «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «سيكريت امبشن» لناصر عسكر، «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي.

يشارك في الشوط السادس «بطولة قلعة الفهيدي»، لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار، 15 خيلاً، أبرزها «السهيل» و«دبي ميراج» و«نوبل تروث» لجودلفين، «السلط» و«الفريق» لـ «شادويل».

يشهد الشوط السابع «بطولة ارتجال دبي للسرعة»، لمسافة 1000 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «لازولي» و«مان أوف بروميس» و«سيتي ووك» لجودلفين، «متفاوت» و«مترفع» لـ «شادويل»، «إكيلاتيرال» و«خادم» لفترياني هاي.

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