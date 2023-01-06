نخبة الفرسان في كأس ولي عهد دبي للقدرة غداً

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة غداً سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، برعاية طيران الإمارات، أحد أبرز وأهم السباقات في برنامج القدرة الإماراتية، ويقام في ختام فعاليات النسخة 15 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

ويأتي الحدث تأكيداً للمكانة الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال رياضات الخيول عموماً، وسباقات القدرة على وجه الخصوص، بفضل دعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يعد سموه أحد أبرز رموز هذه الرياضة على مستوى العالم.

وامتداداً للإنجازات الكبيرة التي حققها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في المجال ذاته، وحرص سموه على دعم رياضات الخيل، وتحديداً سباقات القدرة، واجتذاب جيل الشباب من مواطني دولة الإمارات ليصبحوا جزءاً من هذه الرياضة، وإعداد جيل جديد من أبطالها للحفاظ على المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة في هذا المجال.

ويعد سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم من أبرز سباقات القدرة الإماراتية بفضل جودة مستوى الفرسان المشاركين، وقوة المنافسة والجوائز المالية، والدعم الكبير الذي تقدمه مجموعة «طيران الإمارات»، أكبر داعمي أحداث الفروسية على المستويين المحلي والدولي، حيث من المتوقع أن تشهد الدورة الحالية من السباق منافسة قوية بين نخبة من أفضل الخيول والفرسان للفوز باللقب.

ويحظى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم برصيد حافل بالنجاحات المتميزة في مجال رياضات الخيل، فعقِب فوز سموه باللقب الأول «للمرة الثانية» في بطولة العالم العسكرية للقدرة في شهر مارس 2014، تم تتويج سموه بلقب بطل العالم للقدرة في بطولة نورماندي بفرنسا، التي نظّمها الاتحاد الدولي للفروسية، تلاها فوز سموه بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لعام 2015.

تفاصيل النسخة الـ 15

وكشفت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية عن تفاصيل النسخة الـ 15 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مضمار ميدان أمس، وتحدث فيه عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا.

والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية.

وأكد المتحدثون أن السباق يعتبر من أكبر الفعاليات الرياضية عموماً، وفي مجال الفروسية وسباقات القدرة على وجه الخصوص، ويستقطب نخبة الفرسان من أقوى الإسطبلات في الدولة.

شراكة مستمرة

وأعرب عادل الغيث عن سعادتهم بمواصلة طيران الإمارات المشاركة في رعاية كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، مؤكداً أنه على ثقة بأن سباق هذا العام سيواصل تحقيق مزيد من النجاحات.

وأضاف: لقد ارتبطت طيران الإمارات منذ بداياتها ارتباطاً وثيقاً بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل ورياضة الفروسية حول العالم، ذلك أن سباقات الخيل تعدّ رياضة آبائنا وأجدادنا، كما أنها تضرب عميقاً في جذور الثقافة والتراث العربي، ونحن ملتزمون بدعم السباقات داخل الدولة وخارجها.

وأشار الغيث إلى أن طيران الإمارات شريك للعديد من أندية ومضامير سباقات الخيل حول العالم، وتؤكد رعاية كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة التزامهم نحو هذه الرياضة الرائعة.

حيث تشمل رعايتهم لسباقات الخيل، كأس دبي العالمي، وكذلك لفريق جودلفين الذي يضم أقوى الخيول التي تحقق الانتصارات على مختلف مضامير السباق العالمية، لافتاً إلى أن سباقات القدرة شاهد حقيقي على مدى قدرة وتحمل الخيل، وعلى مهارة الفرسان في الوقت ذاته، ونحن نتمنى للجميع الاستمتاع بهذا السباق، وللبطولة وللقائمين عليها كل التوفيق والنجاح.

اهتمام كبير

من جانبه، قال الدكتور غانم الهاجري إن اتحاد الفروسية يولي الحدث اهتماماً بالغاً، نظراً لمكانته التي قادت إلى المشاركة المميزة على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى النسخة 15، مشيراً إلى أنهم حريصون على تعزيز التعاون والشراكة مع الجهة المنظمة؛ نادي دبي للفروسية، الذي يعتبر من الأندية الرائدة في تنظيم مختلف الأحداث العالمية.

وأفاد الهاجري بأن سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة يحتل مكانة كبيرة في عالم سباقات القدرة، ويعتبر ملتقى الفرسان والمدربين من مختلف أنحاء العالم من أجل التنافس الشريف على نيل اللقب الغالي، مؤكداً أن الإمارات تتميز بتنظيم أكبر المهرجانات والأحداث العالمية، وخاصة في مجال الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، متمنياً التوفيق للجنة المنظمة والفرسان والحكام وجميع المشاركين في هذه المناسبة الكبيرة.

بدوره قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب إن الكأس الغالية تحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بطل العالم للقدرة في نسخة 2014، ويعتبر سموه من أبرز الداعمين لرياضة الفروسية بصورة عامة، ولسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

لافتاً إلى أن المهرجان يشهد مشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة في مختلف منافساته بواقع 350 مشاركاً في السباقات الثلاثة «كأس السيدات، وكأس الإسطبلات الخاصة، وكأس اليمامة للأفراس»، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركات في كأس سمو ولي عهد دبي 150 فارساً.

وأوضح العظب أن السباقات التي جرت في الأيام الماضية تعتبر سباقات مشروطة، تهدف إلى دعم فئات محددة، مثل السيدات والإسطبلات الخاصة، إلى جانب سباقات الأفراس، وسيكون مسك ختام المهرجان مع السباق الرئيسي كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

مثمناً رعاية طيران الإمارات للسباق، والتي تحرص على رعاية الأحداث الكبيرة في الدولة ودبي، وخصوصاً في مجال الفروسية، كما توجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للفروسية على التعاون المشترك، ما أثمر عنه تنظيم السباقات التي تليق باسم الحدث بإدارة أفضل الحكام الرسميين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز