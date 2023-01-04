حمدان السبوسي: سعيد بالثنائية

المصدر: (دبي - البيان)

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توجه حمدان سلطان السبوسي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب»، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان، على الدعم الكبير لسباقات القدرة ولكل المشاركين من ملاك ومدربين وفرسان.

وأعرب السبوسي عن سعادته بتحقيق إسطبلات SS المركزين الأول والثاني في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، متمنياً حصد مزيد من الألقاب في الاستحقاقات المقبلة أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي يعتبر من البطولات المهمة في عالم سباقات القدرة.

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