محمد العظب: بيئة تنافسية قوية

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء الدكتور محمد العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن بداية العام الجديد جاءت مميزة عبر سباق الإسطبلات الخاصة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يهدف إلى خلق المنافسة بين أصحاب الإسطبلات الخاصة ودعم هذه الشريحة من الملاك والمشاركين، مما ساهم في وجود بيئة تنافسية قوية يعكسها تسجيل سرعات عالية وتحقيق أزمنة قريبة من الأرقام التي تحققها لدى الإٍسطبلات الرئيسية.

وأشار العظب إلى أن جميع المؤشرات والمعطيات الحالية في سباقات الإسطبلات الخاصة، تؤكد تطورها على مستوى جودة الخيول ومستوى التدريب والرعاية المميزة للخيول بفضل ما تحظى به من دعم كبير إلى جانب الاحتكاك مع مختلف الفرسان والمدارس في الفروسية من داخل الدولة وخارجها.

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