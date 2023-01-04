غانم الهاجري: تنظيم مميز

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق بالتنظيم المميز، والمستوى الراقي في إقامة السباقات بمدينة دبي الدولية للقدرة خصوصاً في ظل وجود الإمكانات الكبيرة لاستضافة مثل هذه الفعاليات، إلى جانب وجود فريق عمل يملك الخبرة، وقادر على توفير جميع متطلبات النجاح لبطولات بهذا الحجم، معرباً عن سعادته بهذا المهرجان السنوي، الذي يعتبر من المحطات المهمة في رياضة الفروسية عموماً، وسباقات القدرة على وجه الخصوص.

حرص

وأضاف الهاجري: إن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بمختلف سباقاته يعتبر من المناسبات، التي يحرص مختلف الأطراف من فرسان ومدربين على المشاركة في حدث يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في السباقات المقبلة، ومتوجهاً بالشكر إلى اللجنة المنظمة في مدينة دبي للقدرة.

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