«SS» بطل «الإسطبلات» في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كسبت إسطبلات SS كأس تحدي الإسطبلات الخاصة بمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بعد حصد المركزين الأول والثاني في السباق الذي أقيم لمسافة 101 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 186 فارساً وفارسة.

وجاء تتويج إسطبلات SS باللقب بعد صراع ساخن على اللقب، جمع البطل سعيد أحمد الشامسي على صهوة «بولي»، وزميله الوصيف من الإسطبل نفسه الأورغوياني برايان أنجيلو على صهوة الجواد «إس إم بورش» لإسطبلات SS، اللذين أنهيا السباق في زمن قدره 3.26.48 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني، الذي امتطى صهوة «أبسولوت دى فونبيرول» لإسطبلات SM، مسجلاً زمناً قدره 3.26.50 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس مصعب محمد بالقيزي على صهوة «أونكا دى ميسكام» لإسطبلات الجوارح، مسجلاً زمناً قدره 3.27.52 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة «شفيق دارابي» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 3.29.29 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق، حيث تسلم سعيد الشامسي الكأس الذهبية، والوصيف برايان أنجيلو الكأس الفضية، وسهيل الغيلاني الكأس البرونزية.

مجريات السباق

بالعودة إلى مجريات السباق، تصدر جنيد نظير المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم «المسار الأصفر» على صهوة الجواد «إيريثاراس سفيتيرا» لإسطبلات الجابر، مسجلاً زمناً قدره 1.10.02 ساعة، وجاء الفارس سعيد أحمد الشامسي في المركز الثاني على صهوة «بولي» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.10.30 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس الأورغوياني برايان أنجيلو على صهوة «إس إم بورش» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.10.49 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم، تصدر الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «أبسولوت دى فونبيرول» لإسطبلات SM، مسجلاً زمناً قدره 2.05.13 ساعة، وحافظ الفارس سعيد الشامسي على مركزه الثاني، مسجلاً زمناً قدره 2.05.25 ساعة، بينما تراجع جنيد نظير إلى المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 2.05.28 ساعة.

واستمرت لعبة الكراسي الموسيقية بين مجموعة الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم، التي تزعمها سعيد الشامسي، مسجلاً زمناً قدره 2.51.29 ساعة، يليه في المركز الثاني برايان أنجيلو بزمن قدره 2.51.42 ساعة، وجاء ثالثاً سهيل الغيلاني، مسجلاً زمناً قدره 2.51.49 ساعة.

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