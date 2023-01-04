سلطان بن مرخان: فخورون باعتلاء المنصة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعرب سلطان محمد بن مرخان الكتبي عن سعادته البالغة وفخره باعتلاء إسطبلات SM منصة التتويج للمرة الثانية منذ تأسيسها قبل سنوات. وقال لـ«البيان» إن السعادة مضاعفة في حدث بهذه القيمة الكبيرة يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بطل العالم للقدرة، لافتاً إلى أن السباق لم يكن سهلاً في ظل المنافسة الشرسة بين مختلف الإسطبلات.

وأكد بن مرخان أن استراتيجية إسطبلات SM تعتمد على الجودة وليس العدد، وخوض جميع السباقات بشعار المنافسة، مبيناً أن المشاركة تعتبر الأولى للحصان الفائز بالمركز الثالث في هذا السباق، وهو متفائل بمشاركاته المقبلة أبرزها في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

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