سباق «الإسطبلات الخاصة» يستأنف رحلة مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يستأنف مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة منافساته اليوم، عبر سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحاً، لمسافة 101 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، والذي ينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.ومن المتوقع أن يشهد تحدي الإسطبلات الخاصة منافسة ساخنة ، وتدافع إسطبلات ماس عن اللقب، الذي حققته في النسخة الماضية.

جوائز

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية عن جوائز نقدية قيمة، ستشمل الفائزين من المركز الأول حتى المركز الثلاثين، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف درهم إلى جانب الكأس الذهبية، والفائز بالمركز الثاني جائزة نقدية بقيمة 180 ألف درهم إضافة إلى الكأس الفضية، والمركز الثالث 160 ألف درهم والكأس البرونزية، بينما سيحصل الفائز بالمركز الرابع على 50 ألف درهم، والمركز الخامس 35 ألف درهم، فيما سيحصل الفائزون من المركز السادس حتى المركز الثلاثين على جائزة نقدية، بقيمة 30 ألف درهم لكل فائز.

جاهزية

وأكد راشد الكمدة أن إسطبلات الكمدة أكملت جاهزيتها من أجل المنافسة على اللقب في سباق اليوم، والتتويج بالكأس الثالثة لسباق الإسطبلات الخاصة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، حين سبق للإسطبل الفوز مرتين باللقب في هذا الحدث الغالي، وسيكون حصد المركز الأول هو الهدف، بعد حصد المركز الثالث في النسخة الماضية.

وأضاف الكمدة لـ«البيان»: أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يعتبر مناسبة غالية على قلوب الجميع، والجميع يسعى إلى المشاركة بأقوى ما لديه من خيول في هذا الكرنفال السنوي، ومن بينها إسطبلات الكمدة، التي لا ترضى إلا بالمركز الأول، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لسباقات القدرة وللملاك المواطنين، حيث يجسد المهرجان هذا الاهتمام برياضة الآباء والأجداد، التي تزداد ازدهاراً ونمواً عام بعد عام، بفضل ما تحظى به من دعم سخي من قبل القيادة الرشيدة، وأصحاب السمو الشيوخ.

هدف

وأشار الكمدة إلى أن إسطبلات الكمدة تدفع بأسماء لم تكن بارزة ومعروفة في السباقات الماضية، إلا أنهم يعولون على الخيول المشاركة الكثير، بعد سلسلة من المشاركات والسباقات التأهيلية، التي أعطت مؤشرات تؤهلها للمنافسة اليوم، مؤكداً أن إسطبلات الكمدة كما عودت جماهيرها لن تكون حاضرة في السباق من أجل المشاركة فقط، وإنما من أجل المنافسة على اللقب ووضع بصمة.

مراحل السباق

ينقسم سباق الإسطبلات الخاصة إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كلم «المسار الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم «المسار الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم «المسار الأزرق»، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «المسار الأبيض».

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