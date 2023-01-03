حاكم الشارقة يوجه بإنشاء 3 أندية للفروسية في كلباء ومليحة وخورفكان

المصدر: (الشارقة - البيان)

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وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء نادٍ للفروسية والسباق في مدينة كلباء، إضافة إلى توجيهات سموه السابقة، بتخصيص قطعتي أرض في مليحة بالمنطقة الوسطى، ومدينة خورفكان في المنطقة الشرقية، لإنشاء ناديين للفروسية والسباق.

وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر، الذي تبثه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أنه سيتم البدء بإنشاء الأندية الثلاثة، خلال 2023، لافتاً إلى أن موقع إنشاء نادي كلباء للفروسية، يقع بين وادي الحلو ومدينة كلباء.

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