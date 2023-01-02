محمد الأحمد: تفاعل جماهيري مع مسابقة الترشيحات الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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قال محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، إنه تم تجديد مسابقة الترشيحات التي غابت عن السباق الماضي، إذ تم استحداث عدد من الطرق الجديدة في هذا المجال عبر التعامل مع الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الجماهير تفاعلت بشكل كبير مع الشكل الجديد للمسابقة التي تعد الفكرة الأولى من نوعها بين مضامير الدولة.

وأشار إلى أن الباب مفتوح بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لتعميم الفكرة على كافة المضامير الراغبة في تطبيق الأسلوب الجديد في مسابقة الترشيحات.

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