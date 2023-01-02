رئيس «الاتحاد العراقي»: فروسية الإمارات عانقت العالمية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توجّه الدكتور عقيل مفتن رئيس الاتحاد العراقي للفروسية بالشكر والتقدير إلى الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وإلى اتحاد الإمارات للفروسية، على الدعم والرعاية والاهتمام بالفروسية رياضة الآباء والأجداد بشكل عام، وفروسية الإمارات بشكل خاص، ووصولها للعالمية، ما عزز مكانة الجواد العربي وإحياء تراثه العريق والأصيل.

وأشاد الدكتور مفتن بالدور الكبير والمميز لدولة الإمارات برياضة الفروسية على المستويين المحلي والعربي وصولاً للعالمية عززته سلسلة إنجازات عظيمة سطرتها فروسية الإمارات في كافة المحافل، وستبقى محفورة في ذاكرة التاريخ، ويعود الفضل بذلك للدعم اللامحدود الذي تلقاه الفروسية رياضة الآباء والأجداد بدولة الإمارات من قيادتها الرشيدة والتي وفرت لها كل متطلبات النجاح.

شكر

وأعرب مفتن عن سعادته واعتزازه بالتواجد في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز، والمقامة تحت رعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والتي شهدت مشاركة واسعة من فرسان وفارسات قفز الحواجز يمثلون 35 دولة، وتمثل البطولة الجولة 13 من الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم للقفز على الحواجز والتي ستقام في الولايات المتحدة أبريل المقبل.

تقدير

كما قدم الدكتور مفتن شكره إلى اتحاد الإمارات للفروسية وللجنة المنظمة للبطولة وإلى سامي الدهماني رئيس المجموعة السابعة الأسيوية للفروسية، وإلى علي فاروق مدير نادي العين للفروسية والرماية والغولف على دعوتهم الكريمة، كما قدم شكره إلى اللواء الدكتور محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية على حسن الاستقبال والاستعداد للتعاون البناء والمنشود بين النادي واتحاد الفروسية العراقي، مثمناً التعاون الذي أبداه سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وللقائمين على البطولة.

دعم

وأوضح أن الاتحاد العراقي للفروسية بحاجة إلى الدعم الفني من اتحاد الإمارات للفروسية والأندية، كاشفاً عن السعي الجاد لإنشاء مربط للخيول العراقية في الإمارات، وهو الأول خارج العراق، بهدف توطيد مزيد من التعاون وتسهيل مهمة الاتحاد العراقي في تفعيل رياضة الفروسية بتنقل الخيول مع المحافظة على سلامتها، وسيمثل منطلق للمشاركة في أي بطولة خارج العراق.

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