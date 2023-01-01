«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» تودّع 2022 بالإنجازات

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت أجندة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لعام 2022 زخماً وكثافة في الأنشطة المختلفة لجميع الفئات من سيدات المجتمع.

حيث أقيمت عدة بطولات تماشياً مع رغبات السيدات اللواتي يفضلن ممارسة الرياضات المختلفة وسط بيئة آمنة وخصوصية مناسبة أثناء إقامة الفعاليات، كما جاءت كذلك تشجيعاً للمشاركات من أجل التنافس وقضاء أوقات اجتماعية رياضية.

ومن أهم البطولات الدولية التي أقامتها الأكاديمية كانت النسخة التاسعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز والتي شهدت مشاركة ما يزيد على 230 فارسة وفارساً من 20 دولة، وبعدها نظمت الأكاديمية النسخة الرابعة من بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات التي أقيمت في مقر نادي أبوظبي للسيدات.

بالإضافة إلى إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين المرأة، وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي، ليكون الحدث بمثابة مناسبة عظيمة للمرأة الرياضية العربية تقديراً واحتفاءً بإنجازاتها.

فرق خاصة

كما عملت الأكاديمية على إنشاء فرق خاصة تحت مظلتها منها فريق كرة الطائرة وكرة السلة وفارسات الأكاديمية، ووفرت برامج التمكين عن طريق إقامة معسكرات تدريبية تشجيعاً للفتيات على ممارسة الرياضة بشكل احترافي، واكتساب الخبرات التي يحظين بها من خلال التدريبات التي تعزز روح الفريق تحت إشراف مدربات مختصات صاحبات الكفاءة والخبرة الكبيرة.

مشاركات مؤثرة

بالإضافة إلى مشاركات فعالة ومؤثرة من فريق عمل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أهم المؤتمرات العالمية والمحلية مثل قمة القيادات الرياضية العالمية «ليدرز» في المملكة المتحدة، ومؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة التاسع بتنظيم مركز أبوظبي للصحة العامة ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والملتقى الرياضي للمرأة والبطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية.

ثم سباقات الجري وركوب الدراجات الهوائية المجتمعية للسيدات، ومهرجان بايك أبوظبي وبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، كما تم المشاركة مع مبادرة التبرع بالدم تحت شعار «دمك نبض لحياة غيرك»، بالإضافة إلى فعاليات صيف أبوظبي في أرض المعارض من خلال منافسات كرة الطائرة وكرة السلة.

طموحات كبيرة

وقالت د. أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية إن الطموح أصبح أكبر من خلال عملها في الآونة الأخيرة حيث شهدت الفعاليات المنظمة الكثير من الإقبال عليها خصوصاً. وأضافت: «لدينا موهوبات متحمسات للغاية لممارسة الرياضة، وهو ما يعكس التطور الذي يصاحب هذه الرياضة في الإمارات، وهذا يدل على الثقة والمهارات التي يكتسبنها من المشاركة في الأنشطة المفضلة لديهن».

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