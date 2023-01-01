«سباق ديرة» يدشن العام الجديد بمضمار جبل علي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يفتتح مضمار جبل علي العام الجديد 2023، عبر سباقه السادس الذي سيحمل اسم «سباق ديرة»، ويتضمن 7 أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية 498 ألف درهم، وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس «تحضيري سباق جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، وتبلغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول، أبرزها «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «فنار» لـ «شادويل»، «كحيل» و«مرسال» و«تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «إبرا أتاك» لمالكه البشير سالم الحراري، «بريفنت» لأحمد غليطة المهيري، و«سيكريت فيكتوري» لـ «نقابة سام».

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «كأس بن دسمال للمقاولات» لمسافة 1200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «جاد الوثبة» و«غالية الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات»، «نوهات ورسان» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، «ايه اس عجب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، «إتش دي إكسبو» لـ «إسطبلات ليوا».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «تايجر نيشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تواق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «إنرجيتيك» لخليفة سعيد سليمان، «هوت كلاود» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم، «حب الوطن» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «كأس 2023» لمسافة 1200 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «أوندا روجينتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «رايج» لـ «ر ر ر للسباقات»، «هايد بارك» لسلطان علي، «دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «كأس HIVE» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم، 9 خيول أبرزها «كوكبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شو ميكر» لسعيد حميد الطاير، «فيوجن جولد» لـ «ألتيما القابضة للتهجين»، «مربي الأجيال» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «كأس مضمار جبل علي» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الهزيم» و«مشير» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كارب مومنتم » للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع «كأس ديرة» لمسافة 1950 متراً برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 7 خيول أبرزها «ريماس» و«كوتشي سابيشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «دباوي ساندز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

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