اسطبلات F3 تفوز بأول ألقاب مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي-علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

بصمت إسطبلات F3 على كأس السيدات أول ألقاب سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة والذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 101 كلم بمشاركة نحو 120 فارسة، وجاء تتويج إسطبلات F3 بالمركز الأول بواسطة الفارسة السورية ماسة عدنان والتي امتطت صهوة الفرس «النيز جميلة» لتحسم اللقب في زمن قدره 3.24.40 ساعات بعد أن احتلت المركز 12 في المرحلة الأولى والمركز العاشر في المرحلة الثانية ثم المركز الخامس في «الثالثة» قبل صدارتها للمرحلة الرابعة والأخيرة. وعززت الفارسة بثينة خالد الرضا انتصارات وحضور إسطبلات F3 على منصة التتويج بعد فوزها بالمركز الثاني على صهوة الجواد «سارغون 765» مسجلة زمناً قدره 3.24.43 ساعات، وحققت المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستوس على صهوة الجواد «عطا الله جاكيم» لإسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 3.25.08 ساعات. واحتلت المركز الرابع الفارسة الإيطالية فيرونكا سيمولا على صهوة الجواد «تيرينو» لإسطبلات الريف أشعب، مسجلة زمناً قدره 3.26.05 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز على صهوة الجواد «جمال بيوتي» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 3.26.17 ساعات، تليها في المركز السادس زميلتها الأورغويانية سيسيليا غاريسيا على صهوة الفرس «رحيل» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 3.27.55 ساعات.

ونالت الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليس المركز السابع ممتطية صهوة الجواد «انكيتا ازول» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 3.27.54 ساعات.

مجريات السباق

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدرت المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم «المسار الأصفر» الفارسة البحرينية شهد وليد على صهوة الفرس «فالينسيانا لارزاك» لإسطبلات فيكتوريس«، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة الفرس»رغد«لإسطبلات الوثبة مسجلة زمناً قدره 1.10.30 ساعة، تليها في المركز الثالث الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس على صهوة»جونيور بولفوريلو«لإسطبلات جميرا مسجلة زمناً قدره 1.10.51 ساعة. ولم تشهد المرحلة الثانية تغييرات كبيرة والتي بلغت مسافتها 25 كلم»المسار الأحمر«بعد أن اعتلت ليلى الرضا الصدارة مسجلة زمناً قدره 2.04.32 ساعة، تليها في المركز الثاني كاتالينا لورنس وبزمن قدره 2.04.48 ساعة، وروضة حسن في المركز الثالث على صهوة»اتش اتش ميرنا«لإسطبلات الأجيال 2 مسجلة زمناً قدره 2.05.02 ساعة. وجاءت المرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم»المسار الأزرق«بوتيرة متسارعة تصدرتها الفارسة كاتالينا لورينس بزمن قدره 2.49.31 ساعة، بينما تقدمت الفارسة سيسيليا غارسيا إلى المركز الثاني بدلاً من السابع مسجلة زمناً قدره 2.50.04 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الشيخة مريم بنت عمر القاسمي على صهوة الفرس(لورمار سوليوشن) لإسطبلات MRM مسجلة زمناً قدره 2.50.04 ساعة.

تتويج الفائزات

توج اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، كما تم منح الفائزات من المركز الأول وحتى المركز السابع عشر جوائز نقدية قيّمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز