الوصيفة: سعيدة بالمنصة الأولى

المصدر: دبي - البيان

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أبدت بثينة الرضا، وصيفة السباق، سعادتها الكبيرة باعتلاء منصة التتويج بعد حصد المركز الثاني، لا سيما أن المناسبة تعتبر غالية على قلوب الجميع، وهي مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، متوجهة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لسباقات القدرة والتحمل، وللفارسات والفرسان كافة. وأضافت بثينة الرضا لـ«البيان» أن إيقاع السباق جاء سريعاً ولم تكن المنافسة سهلة، إلا أنها في النهاية كللت جهودها باعتلاء المنصة للمرة الأولى هذا الموسم، مشيدة بأداء الجواد «سارغون»، الذي تقوده للمرة الثانية في المنافسات الرسمية، كما توجهت بالشكر إلى سمو راعي المهرجان واللجنة المنظمة للحدث، والمدربين، وفريق العمل في إسطبلات F3.

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